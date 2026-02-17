Δεν θα αλλάξει τη συνταγή ο Μπεργκ

Έχοντας βάλει ως προτεραιότητα το πρωτάθλημα, στο οποίο κάνει κουμάντο, η Ομόνοια πάει με λιγότερο… άγχος στο ματς της Πέμπτης με τη Ριέκα στο ΓΣΠ, στον πρώτο αγώνα πλέι οφ με τους Κροάτες, με φόντο την παρουσία στους «16» του Conference League.

Αυτό δεν σημαίνει πως θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, με αδιαφορία. Θα στοχεύσει μάλιστα να πάρει ένα σκορ ασφαλείας ενόψει της ρεβάνς ώστε να προσηλωθεί στο πρωτάθλημα. Έτσι ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ δεν θα αλλάξει τη συνταγή όπου χρησιμοποίησε στους προηγούμενους αγώνες της League phase όπου η ενδεκάδα απαρτιζόταν από κάποιους βασικούς και ορισμένους αναπληρωματικούς.

Θέλει την ομάδα του φρέσκια στα ματς εντός των τειχών και τα ραντεβού με τη Ριέκα έρχονται σε μία φάση με συνεχόμενα ντέρμπι αφού θα ακολουθήσει ο ΑΠΟΕΛ (Κυριακή 22/02) και μετά τη ρεβάνς στην Κροατία, θα βρει απέναντί του, τον Απόλλωνα (02/03). Σημαντικό το δέλεαρ της Ευρώπης με τα όσα προσφέρει στο οικονομικό κομμάτι, όμως, πάνω από όλα το πρωτάθλημα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Νικόλας Παναγιώτου θα προσπαθήσει σήμερα να προπονηθεί κανονικά και εφόσον δεν νιώσει ενοχλήσεις, τότε δεν θα υπάρξει κανένα ρίσκο. Άλλωστε ακολουθεί απαιτητικό πρόγραμμα στο πρωτάθλημα όπου είναι πιο σημαντική η παρουσία του. Άλλωστε σε ένα από τα δύο που έρχονται (με ΑΠΟΕΛ και Απόλλων) θα λείψει ο Κουλιμπαλί λόγω τιμωρίας. Το θετικό για τον Μπεργκ είναι πως ο Μπάλκοβετς που ήταν άρρωστος, είναι πλέον καλά. Να σημειωθεί πως λόγω τιμωρίας δεν υπολογίζεται ο Μάριτς.