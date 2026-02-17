ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν θα αλλάξει τη συνταγή ο Μπεργκ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Δεν θα αλλάξει τη συνταγή ο Μπεργκ

Έχοντας βάλει ως προτεραιότητα το πρωτάθλημα, στο οποίο κάνει κουμάντο, η Ομόνοια πάει με λιγότερο… άγχος στο ματς της Πέμπτης με τη Ριέκα στο ΓΣΠ, στον πρώτο αγώνα πλέι οφ με τους Κροάτες, με φόντο την παρουσία στους «16» του Conference League.

Αυτό δεν σημαίνει πως θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, με αδιαφορία. Θα στοχεύσει μάλιστα να πάρει ένα σκορ ασφαλείας ενόψει της ρεβάνς ώστε να προσηλωθεί στο πρωτάθλημα. Έτσι ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ δεν θα αλλάξει τη συνταγή όπου χρησιμοποίησε στους προηγούμενους αγώνες της League phase όπου η ενδεκάδα απαρτιζόταν από κάποιους βασικούς και ορισμένους αναπληρωματικούς.

Θέλει την ομάδα του φρέσκια στα ματς εντός των τειχών και τα ραντεβού με τη Ριέκα έρχονται σε μία φάση με συνεχόμενα ντέρμπι αφού θα ακολουθήσει ο ΑΠΟΕΛ (Κυριακή 22/02) και μετά τη ρεβάνς στην Κροατία, θα βρει απέναντί του, τον Απόλλωνα (02/03). Σημαντικό το δέλεαρ της Ευρώπης με τα όσα προσφέρει στο οικονομικό κομμάτι, όμως, πάνω από όλα το πρωτάθλημα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Νικόλας Παναγιώτου θα προσπαθήσει σήμερα να προπονηθεί κανονικά και εφόσον δεν νιώσει ενοχλήσεις, τότε δεν θα υπάρξει κανένα ρίσκο. Άλλωστε ακολουθεί απαιτητικό πρόγραμμα στο πρωτάθλημα όπου είναι πιο σημαντική η παρουσία του. Άλλωστε σε ένα από τα δύο που έρχονται (με ΑΠΟΕΛ και Απόλλων) θα λείψει ο Κουλιμπαλί λόγω τιμωρίας. Το θετικό για τον Μπεργκ είναι πως ο Μπάλκοβετς που ήταν άρρωστος, είναι πλέον καλά. Να σημειωθεί πως λόγω τιμωρίας δεν υπολογίζεται ο Μάριτς.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οργή Κίβου για την υπόθεση Μπαστόνι: «Φτάνει η ηθικολογία - Και ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός... με το μυαλό στον Τζόουνς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απέκλεισε την Ομόνοια στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ - Βγήκε η τετράδα του κυπέλλου

Φούτσαλ

|

Category image

Μεσημέρι Τετάρτης το ματς του Τσιτσιπά κόντρα στον Μεντβέντεφ

Τένις

|

Category image

Διέλυσε τη Γιουβέντους με ανατροπή και πεντάρα η Γαλατάσαραϊ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε δύο ευκαιρίες, έχει άλλες τόσες

ΑΕΛ

|

Category image

H κλήση της εθνικής για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Κύπρος

|

Category image

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με ρόλο-έκπληξη ο Κλοπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θα αλλάξει τη συνταγή ο Μπεργκ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ψυχωμένο Μαρούσι απέκλεισε τον Άρη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκόραρε στο ασιατικό Champions League o Κέλερ

ΑΕΛ

|

Category image

Υπογράφει νέο ηγεμονικό συμβόλαιο με την Άρσεναλ ο Σάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η δεύτερη θητεία του Πρόδρομου Πετρίδη σε αριθμούς αλλά με πρόσημο… αρνητικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παράπονα Ραφίνια: «Οι κανόνες είναι διαφορετικοί για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιουβέντους: Η ποινή στον Πρόεδρο, Κομολί και Κιελίνι για όσα έγιναν στο «Σαν Σίρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη