Έχασε δύο ευκαιρίες, έχει άλλες τόσες

Οι έξι βαθμοί διαφοράς διατηρήθηκαν, ωστόσο η ομάδα της Λεμεσού έχει ελπίδες να ανατρέψει το σκηνικό. Απομένουν τέσσερα παιχνίδια για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και η ΑΕΛ έχει και το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Ο πρώτος στόχος είναι να κάνει το καθήκον της κόντρα στο Παραλίμνι την αμέσως επόμενη αγωνιστική. Η ΑΕΛ θα πάει στο «Τάσος Μάρκου» και το διπλό είναι αδιαπραγμάτευτο. Παράλληλα θα περιμένει να δει το αποτέλεσμα του «αιώνιου». Εάν πάρει το τρίποντο με την ΕΝΠ και ο ΑΠΟΕΛ έχει απώλειες, τότε θα έχει την ευκαιρία να αλλάξει τα δεδομένα της 6ης θέσης με μία νίκη στο «Αλφαμέγα» απέναντι στους γαλαζοκίτρινους. Εν ολίγοις, η ΑΕΛ έχασε δύο ευκαιρίες στα τελευταία δύο παιχνίδια όπου ηττήθηκε, αλλά έχει άλλες δύο στα αμέσως επόμενα.

Σε μία άλλη εξέλιξη, σύμφωνα με σουηδικά Μέσα, η ΑΕΛ προτίθεται να αγοράσει τον Ζακάρια Σάβο από την Τζουργκάρντεν. Αυτό ήταν κάτι που αναμενόταν μιας και από την ομάδα της Λεμεσού, είχαν δηλώσει επίσημα πως τα οικονομικά δεδομένα για τον Σουηδό είναι εντός των δυνατοτήτων τους.