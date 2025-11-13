Βασιλιάς στη Μαδρίτη ο μαγικός Παναθηναϊκός, ανάγκασε σε υποταγή τη Ρεάλ!

Μυθικός Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε την καλύτερή του εμφάνιση στη φετινή σεζόν και σάρωσε με σκορ 87-77 τη Ρεάλ στη «Movistar Arena», ανεβαίνοντας στο 7-4 μετά το 2Χ2 στη «διαβολοβδομάδα»!

Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν επί 40 λεπτά, δεν έχασαν ποτέ το προβάδισμα μετά τα πρώτα λεπτά και ήταν μπροστά στο σκορ με διψήφιες διαφορές στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Σε κανένα σημείο δεν έδειξε η «βασίλισσα» ικανή να επιστρέψει στο παιχνίδι, καθώς ο Παναθηναϊκός ήταν άψογος σε άμυνα και επίθεση.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, που έκανε το κορυφαίο του παιχνίδι με τα πράσινα και μέτρησε 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Εκπληκτικός για ένα ακόμη ματς ο Κένεθ Φαρίντ, που δεν «μάσησε» απέναντι στον Έντι Ταβάρες και σημείωσε 16 πόντους μαζί με 8 ριμπάουντ. Μαέστρος για μία ακόμη αγωνιστική ο Κώστας Σλούκας με 15 πόντους και 7 ασίστ.

Στην επόμενη (12η) αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Telekom Center Athens με την Dubai BC (20/11, 21:15).

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλάθια από τους Ρογκαβόπουλο και Ντεκ (2-2), πριν ο Φελίς με λέι απ γράψει το 4-2. Ο Ρογκαβόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο (4-5), με τον Φελίς να του απαντάει για το 7-5. Ο Σορτς πήγε στη γραμμή και έβαλε δύο βολές (7-7), πριν σκοράρει από μακριά για το 7-10. Ο Φαρίντ πήρε τη λόμπα του Ναν και τέλειωσε τη φάση, πριν ο Αμερικανός γκαρντ βάλει τρίποντο για το 9-15. Ο Σορτς συνέχισε το εξαιρετικό του ξεκίνημα με όμορφο γκολ φάουλ (9-17), με τον Χουάντσο να κλέβει και να σκοράρει για το 9-19. Ο Χεζόνια έδωσε λύση μετά από ώρα στη Ρεάλ με ωραία κίνηση (11-19), πριν ο Ταβάρες καρφώσει εντυπωσιακά για το 13-19. Ο Ναν και ο Αμπάλδε αντάλλαξαν τρίποντα διαμορφώνοντας το 16-22 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με καλάθια από Σλούκα και Λεν (18-24), με τον Μήτογλου να ευστοχεί σε δύο βολές για το 18-26. Ο Μαλεντόν έδωσε συνεχόμενες λύσεις στους γηπεδούχους (22-28), με τον Ναν να απαντάει με λέι απ για το 22-30. Ο Γάλλος γκαρντ κάρφωσε εντυπωσιακά (26-30), πριν ο Σλούκας πετύχει γκολ φάουλ για το 26-33. Ο Οκέκε μείωσε για τη Ρεάλ με τρίποντο, με τον αρχηγό των «πράσινων» να απαντάει για το 29-36. Ο Σορτς πήγε στη γραμμή και ευστόχησε σε δύο βολές (29-38), με τον Λάιλς να δίνει λύση στη Ρεάλ από τη γωνία για το 32-38. Ο Φαρίντ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε (32-40), με τον Όσμαν να βάζει τους πρώτους του πόντους με μακρινό σουτ για το 32-43. Ο Σορτς συνέχισε το εντυπωσιακό του παιχνίδι με όμορφο φλόουτερ (34-45), με τον Φαρίντ να καρφώνει δύο σερί φορές για το 36-49. Ο Ταβάρες έδωσε «ανάσα» στους Μαδριλένους, με τον Όσμαν να ευστοχεί από τη γωνία για το 38-52 του ημιχρόνου.

Ο Λάιλς μείωσε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου από τη γραμμή των βολών (40-52), με τον Φαρίντ να βάζει απίθανο φόλοου για το 40-54. Ο Αμερικανός σέντερ ευστόχησε σε δύο βολές, ενώ ο Όσμαν με τρίποντο εκτόξευσε τη διαφορά στο +19 (40-59). Ο Λάιλς και ο Ταβάρες έδωσαν λύσεις στους Μαδριλένους (44-59), με τον Φελίς να μειώνει με πέντε σερί πόντους σε 50-61. Ο Φαρίντ και ο Ταβάρες αντάλλαξαν καλάθια (52-63), με τον Όσμαν να ευστοχεί σε δύο βολές για το 52-65. Ο Σλούκας απάντησε στο κρεσέντο του Φελίς (56-69), με τον Όσμαν να επαναφέρει το +15 (56-71). Ο αρχηγός των «πράσινων» υπέγραψε το 56-73 με λέι απ, με τον Χεζόνια να δίνει λύση στους γηπεδούχους με τρίποντο για το 59-73 του τρίτου δεκαλέπτου.

Μετά από πολλή ώρα χωρίς πόντους, ο Ρογκαβόπουλος σκόραρε για τον Παναθηναϊκό και έγραψε το 59-75. Ο Σορτς και ο Αμπάλδε αντάλλαξαν καλάθια (61-77), με τον Αμερικανό των «πράσινων» να γράφει το 61-79 με εντυπωσιακό φλόουτερ. Ο Αμπάλδε μείωσε με τρίποντο (64-79), με τον Ταβάρες να παίρνει επιθετικό ριμπάουντ και να σκοράρει για το 66-79. Ο Σορτς συνέχισε το… ρεσιτάλ του (68-82), με τον Ταβάρες να μειώνει από μέση απόσταση σε 70-82. O Xουάντσο έβαλε το μεγάλο σουτ (71-85), με τον Σλούκα στον αιφνιδιασμό να τελειώνει το παιχνίδι (73-87) και τον Παναθηναϊκό να παίρνει την τεράστια νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 38-52, 59-73, 77-87

sport-fm.gr