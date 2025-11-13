Η Μπαρτσελόνα χτίζει άγαλμα του Μέσι έξω από το νέο «Καμπ Νόου»!

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε η αιφνίδια επίσκεψη του Λιονέλ Μέσι στο «ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» στον κόσμο του ποδοσφαίρου και ιδίως στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα, που είδαν τον Αργεντινό μάγο να πατάει ξανά το χορτάρι που μεγαλούργησε για 17 ολόκληρα χρόνια.

Και μπορεί στη Βαρκελώνη να μην γνώριζαν για την επίσκεψη του 38χρονου αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι, όμως η διοίκηση Λαπόρτα είναι ξανά έτοιμη να ρίξει γέφυρες προς την πλευρά του Μέσι προς έναν αξιέπαινο σκοπό.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, ο σύλλογος σχεδιάζει να χτίσει άγαλμα του Αργεντινού θρύλου έξω από το νέο «Καμπ Νόου» και σύντομα θα επικοινωνήσει με τον στενό του κύκλο ώστε να προχωρήσουν τα σχέδια!

«Ο Λιονέλ Μέσι αξίζει να έχει το δικό του άγαλμα έξω από το νέο γήπεδο. Θα ετοιμάσουμε το σχέδιο, θα μιλήσουμε στην οικογένειά του και εφόσον συμφωνήσουν, θα προχωρήσουμε τα σχέδια» αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο Λαπόρτα και προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στις τάξεις των φίλων της Μπαρτσελόνα.

Ήταν μάλλον το καλύτερο που θα μπορούσε να τους προσφέρει αφού χαρακτήρισε μη ρεαλιστικά τα σενάρια επιστροφής του Μέσι για ένα last dance με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και σκοπεύει να τους... αποζημιώσει, απαθανατίζοντας τον Pulga έξω από το «Καμπ Νόου».

