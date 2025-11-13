Έφυγε για Μουντιάλ η Γαλλία, στα μπαράζ η Αλβανία και στο... περίμενε η Πορτογαλία

Την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026 «σφράγισε» η Γαλλία με... τεσσάρα κόντρα στην Ουκρανία. Στα μπαράζ η Αλβανία που άφησε εκτός την Σερβία, ενώ η Πορτογαλία ηττήθηκε από την Ιρλανδία (2-0).

4ος Όμιλος

Κλείδωσε το εισιτήριο με εμφατικό τρόπο η Γαλλία και πετάει το καλοκαίρι για Ηνωμένες Πολιτείες! Με παράσταση στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν διέλυσε το πούλμαν της Ουκρανίας του βασικού Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και με το τελικό 4-0 επισφράγισε και μαθηματικά την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έπειτα από ένα άσφαιρο πρώτο μέρος, τον δρόμο της νίκης άνοιξε το γκολ του Κιλιάν Μπαπέ από την άσπρη βούλα στο 55΄.

Είκοσι λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Ολίσε να σκοράρει με πλασέ μέσα από την περιοχή για το 2-0, ενώ στο 83΄ο Μπαπέ χτύπησε ξανά σκοράροντας σε κενό τέρμα μετά από... καραμπόλα που τον ευνόησε. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε στο 88΄ο Εκιτικέ για το τελικό 4-0. Σε ό,τι αφορά τους Ουκρανούς, η πρόκριση θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική στον δικό τους «τελικό» κόντρα στην Ισλανδία για τη δεύτερη θέση.

Αποτελέσματα

Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία 0-2

Γαλλία - Ουκρανία 4-0

Βαθμολογία

1. Γαλλία 5 (13-3) 13

2. Ισλανδία 5 (13-9) 7

3. Ουκρανία 5 (8-11) 7

4. Αζερμπαϊτζάν 5 (2-13) 1

Τελευταία αγωνιστική (16/11)

Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία

Ουκρανία - Ισλανδία

6ος Όμιλος

Η πρόκριση της Πορτογαλίας πήρε... παράταση. Η ομάδα του Μαρτίνεθ ταξίδεψε στο Δουβλίνο γνωρίζοντας πως με τρίποντο θα «τσεκάρει» απευθείας το εισιτήριό της για το Μουντιάλ 2026, ωστόσο θα χρειαστεί να κάνει υπομονή, αφού ηττήθηκε στα ίσα από την πολύ καλή Ιρλανδία (2-0), που κράτησε «ζωντανές» τις δικές της ελπίδες για δεύτερη θέση.

Οι Πορτογάλοι θα παίξουν την πρόκρισή τους κόντρα στην Αρμενία εντός έδρας την τελευταία αγωνιστική, αλλά δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Κριστιάνο Ρονάλντο που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 61' για αγκωνιά εκτός φάσης στον Κόλινς και έδωσε... παράσταση, χειροκροτώντας ειρωνικά όλο το γήπεδο το οποίο τον αποχαιρετούσε, αλλά και μανουριάζοντας με τον κόουτς Χάλγκριμσον.

Ο Τρόι Πάροτ ήταν αυτός που έκρινε το ματς με δύο γκολ στο πρώτο μέρος. Η... βραχυκυκλωμένη Πορτογαλία δεν βρήκε καμία λύση και οι Ιρλανδοί πάνω για τελικό 2ης θέσης με την Ουγγαρία, από την οποία βρίσκεται στο -1.

Αποτελέσματα

Ιρλανδία - Πορτογαλία 2-0

Αρμενία - Ουγγαρία 0-1

Βαθμολογία

1. Πορτογαλία 5 (11-6) 10

2. Ουγγαρία 5 (9-7) 8

3. Ιρλανδία 5 (6-5) 7

4. Αρμενία 5 (2-10) 3

Τελευταία αγωνιστική (16/11)

Πορτογαλία - Αρμενία

Ουγγαρία - Ιρλανδία

11ος Όμιλος

«Αψεγάδιαστη» η Αγγλία στα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026! Τα Τρία Λιοντάρια, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στην τελική φάση της διοργάνωσης, επικράτησαν 2-0 της Σερβίας στο «Γουέμπλεϊ» κάνοντας το 7Χ7, αφήνοντας τους Σέρβους εκτός οριστικά. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ κυριάρχησε στο ματς και πήρε προβάδισμα με τον Σάκα στο 28'. Σε μία φάση διαρκείας στην άμυνα της Σερβίας, εκτέλεσε από πλάγια θέση τον Ραΐκοβιτς, ενώ το τελικό 2-0 διαμόρφωσε στο ο Έζε 90' με υπέροχο πλασέ. Σημειωτέον ότι η Αγγλία μετά από επτά ματς δεν έχει δεχθεί γκολ.

Τεράστια νίκη πήρε η Αλβανία του βασικού Θωμά Στρακόσα, στο άλλο ματς του ομίλου. Ο Ασλάνι, με ένα υπέροχο τελείωμα στην κίνηση στο 67ο λεπτό, έκρινε την αναμέτρηση με την Ανδόρα (0-1) και εξασφάλισε την συμμετοχή των Αλβανών στα μπαράζ του Μουντιάλ 2026, καθώς ό,τι κι αν γίνει στην τελευταία αγωνιστική θα τερματίσουν στην 2η θέση!

Αποτελέσματα

Αγγλία - Σερβία 2-0

Ανδόρα - Αλβανία 0-1

Βαθμολογία

1. Αγγλία 7 (20-0) 21

2. Αλβανία 7 (7-3) 14

3. Σερβία 7 (7-9) 10

4. Λετονία 7 (4-13) 5

5. Ανδόρα 8 (3-16) 1

Τελευταία αγωνιστική (16/11)

Αλβανία - Αγγλία

Σερβία - Λετονία

gazzetta.gr