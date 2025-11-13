Ποδοσφαιρόφιλη καθηγήτρια βαθμολογεί γραπτά με φωτογραφίες του Μέσι!

Το ότι ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί μία από τις αγαπημένες μορφές κάθε Αργεντίνου δεν μας είναι άγνωστο, ωστόσο αυτό που κάνει μια καθηγήτρια μαθηματικών από το Μπουένος Άιρες είναι σίγουρα πρωτόγνωρο...

Βλέπετε, η Καμίλα Μπραμπίγα χρησιμοποιεί φωτογραφίες του σταρ της Ίντερ Μαϊάμι όταν βαθμολογεί γραπτά, με τον Pulga να κάνει την εμφάνισή του χαμογελαστός στα διαγωνίσματα που πήραν υψηλούς βαθμούς και σε άλλα να είναι μάλλον απογοητευμένος!

Όπως ήταν φυσικό, ο πρωτότυπος τρόπος βαθμολόγησης της εν λόγω μαθηματικού, έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

