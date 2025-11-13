ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

To «Μπερναμπέου» μετατράπηκε σε γήπεδο American football!

Έγινε γήπεδο American football το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»!

Η έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει το παιχνίδι του NFL ανάμεσα σε Μαϊάμι Ντόλφινς και Γουόσινγκτον Κομάντερς, με τον αγωνιστικό της χώρο να αλλάζει για τις ανάγκες της αναμέτρησης!

Η Μαδρίτη θα γίνει η πέμπτη ευρωπαϊκή πόλη που φιλοξενεί παιχνίδι του NFL τα τελευταία χρόνια, μετά από Λονδίνο, Μόναχο, Φρανκφούρτη και Δουβλίνο, ενώ η «βασίλισσα» δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media από τη μετατροπή του γηπέδου της.

Διαβαστε ακομη