To «Μπερναμπέου» μετατράπηκε σε γήπεδο American football!
Η έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει το παιχνίδι του NFL ανάμεσα σε Μαϊάμι Ντόλφινς και Γουόσινγκτον Κομάντερς, με τον αγωνιστικό της χώρο να αλλάζει για τις ανάγκες της αναμέτρησης!
Η Μαδρίτη θα γίνει η πέμπτη ευρωπαϊκή πόλη που φιλοξενεί παιχνίδι του NFL τα τελευταία χρόνια, μετά από Λονδίνο, Μόναχο, Φρανκφούρτη και Δουβλίνο, ενώ η «βασίλισσα» δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media από τη μετατροπή του γηπέδου της.
📍 Bernabéu pic.twitter.com/r3Js7acQKR— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 13, 2025
