Ο Ρονάλντο… κρυφοκοίταξε στη συνέντευξη Τύπου και έγινε viral!

Λίγο πριν εμφανιστεί μπροστά στις κάμερες ενόψει του αγώνα της Πορτογαλίας με την Ιρλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσφερε μια απρόσμενη δόση γέλιου στους παρευρισκόμενους.

Ο 40χρονος σούπερ σταρ, αντί να περάσει κανονικά στην αίθουσα Τύπου, στάθηκε πίσω από την πόρτα και παρακολουθούσε τι συνέβαινε μέσα από το μικρό παραθυράκι.

Οι δημοσιογράφοι, που τον αντιλήφθηκαν αμέσως, ξέσπασαν σε γέλια, ενώ ο Ρονάλντο μπήκε για λίγα δευτερόλεπτα στο δωμάτιο μόνο και μόνο για να… αστειευτεί με όλους, πριν επιστρέψει στα αποδυτήρια.

Το σύντομο περιστατικό έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και απέδειξε για άλλη μια φορά πως, ακόμα και στα 40 του, ο αρχηγός της Πορτογαλίας παραμένει γεμάτος ενέργεια, διάθεση και χιούμορ, εντός και εκτός γηπέδων.

Δείτε το βίντεο:

sport-fm.gr

 

 

 

