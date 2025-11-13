Έχει το υλικό να ανταπεξέλθει και το απέδειξε...

Η Ομόνοια, όπως και οι περισσότερες ομάδες, παίρνει τις ανάσες της λόγω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες και ετοιμάζεται από εδώ και μπρος για μία κρίσιμη καμπή. Οι πράσινοι έχουν την Ευρώπη στη μέση και καλούνται και εκεί να δείξουν τις προθέσεις τους. Παρ' όλο που προτεραιότητα αποτελεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα διεκδικήσει πρόκριση στα τρία ματς που απέμειναν για τη League Phase του Conference League.

Η επιστροφή στη δράση θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου και στην εκτός έδρας αποστολή απέναντι στον Απόλλωνα. Σε λιγότερο από έναν μήνα το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ θα κληθεί να παίξει οκτώ αγώνες, οι πλείστοι εκ των οποίων θα είναι υψηλής έντασης. Απέδειξε όμως πως έχει το υλικό να ανταπεξέλθει και στα δύο ταμπλό και να πάει στις διακοπές των Χριστουγέννων με χαρούμενη διάθεση. Ένα υλικό με μπόλικη ποιότητα.

Τα πέντε από αυτά τα οκτώ παιχνίδια θα είναι στο ΓΣΠ (στο ένα θα είναι τυπικά φιλοξενούμενη από τον Ολυμπιακό) και ουσιαστικά θα κάνει... κουμάντο στην έδρα της. Εκεί που έδειξε πως γίνεται πανίσχυρη με το κοινό της.

Να σημειωθεί πως ο Χένινγκ Μπεργκ θα έχει αυξημένες επιλογές αφού οι Κάρελ Άιτινγκ και Σενού Κουλιμπαλί θα μπουν ξανά στο οπλοστάσιο. Οι δύο είναι εδώ και κάποιο διάστημα στα πιτς και η επιστροφή τους θα δώσει ευελιξία κινήσεων στον Νορβηγό τεχνικό, τόσο στον χώρο του κέντρου όσο και της άμυνας.

Ας δούμε όλο το πρόγραμμα μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου

19:00 Απόλλων - Ομόνοια (11η αγων.)

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου

19:45 Ομόνοια - Ντ. Κιέβου

Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια - Ομόνοια Αρ. (12η αγων.)

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια (13η αγων.)

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου

22:00 Ραπίντ Βιέννης - Ομόνοια

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου

19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια (14η αγων.)

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου

22:00 Ομόνοια - Ρακόφ

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια - Εθνικός (15η αγων.)