ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έχει το υλικό να ανταπεξέλθει και το απέδειξε...

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Έχει το υλικό να ανταπεξέλθει και το απέδειξε...

Η Ομόνοια, όπως και οι περισσότερες ομάδες, παίρνει τις ανάσες της λόγω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες και ετοιμάζεται από εδώ και μπρος για μία κρίσιμη καμπή. Οι πράσινοι έχουν την Ευρώπη στη μέση και καλούνται και εκεί να δείξουν τις προθέσεις τους. Παρ' όλο που προτεραιότητα αποτελεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα διεκδικήσει πρόκριση στα τρία ματς που απέμειναν για τη League Phase του Conference League.

Η επιστροφή στη δράση θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου και στην εκτός έδρας αποστολή απέναντι στον Απόλλωνα. Σε λιγότερο από έναν μήνα το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ θα κληθεί να παίξει οκτώ αγώνες, οι πλείστοι εκ των οποίων θα είναι υψηλής έντασης. Απέδειξε όμως πως έχει το υλικό να ανταπεξέλθει και στα δύο ταμπλό και να πάει στις διακοπές των Χριστουγέννων με χαρούμενη διάθεση. Ένα υλικό με μπόλικη ποιότητα.

Τα πέντε από αυτά τα οκτώ παιχνίδια θα είναι στο ΓΣΠ (στο ένα θα είναι τυπικά φιλοξενούμενη από τον Ολυμπιακό) και ουσιαστικά θα κάνει... κουμάντο στην έδρα της. Εκεί που έδειξε πως γίνεται πανίσχυρη με το κοινό της.

Να σημειωθεί πως ο Χένινγκ Μπεργκ θα έχει αυξημένες επιλογές αφού οι Κάρελ Άιτινγκ και Σενού Κουλιμπαλί θα μπουν ξανά στο οπλοστάσιο. Οι δύο είναι εδώ και κάποιο διάστημα στα πιτς και η επιστροφή τους θα δώσει ευελιξία κινήσεων στον Νορβηγό τεχνικό, τόσο στον χώρο του κέντρου όσο και της άμυνας.

Ας δούμε όλο το πρόγραμμα μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου

19:00 Απόλλων - Ομόνοια (11η αγων.)

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου

19:45 Ομόνοια - Ντ. Κιέβου

Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια - Ομόνοια Αρ. (12η αγων.)

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια (13η αγων.)

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου

22:00 Ραπίντ Βιέννης - Ομόνοια

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου

19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια (14η αγων.)

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου

22:00 Ομόνοια - Ρακόφ

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια - Εθνικός (15η αγων.)

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ισόπαλο το «αιώνιο» ντέρμπι και... στην κορυφή η ΑΕΚ

Φούτσαλ

|

Category image

Πλησιάζει τις 5.500 η προπώληση για την εθνική - Ζήτησε στήριξη από τα ΜΜΕ ο Λοϊζίδης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Αγκαλιά» με την πρόκριση στο Μουντιάλ η Νορβηγία, ελπίζει η Ουγγαρία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει το υλικό να ανταπεξέλθει και το απέδειξε...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Ρονάλντο… κρυφοκοίταξε στη συνέντευξη Τύπου και έγινε viral!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα λένε φιλικά Ένωση και Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γουόρντ: «Όταν συνέβη αυτό με τον Έβανς μπορούσες να ακούσεις ακόμα κι ένα στυλό να πέφτει στο ΣΕΦ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ένας αμυντικός που εξελίχθηκε σε σπεσιαλίστα!

ΑΕΚ

|

Category image

Νάπολι: Νέος... πονοκέφαλος για Κόντε, «χάνει» και τον Ανγκισά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Καθολική αποθέωση για Μέσι από 25.000 φιλάθλους στο γήπεδο της Έλτσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι «παλιοί» σηκώνουν το βάρος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΠΑΟΚ: Σενάριο για επιστροφή του Τσάλοφ στη Ρωσία

Ελλάδα

|

Category image

Στο εξωτερικό ο Ζράντι... με το βλέμμα στον ΑΠΟΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Έβανς: «Μας σκότωσε συναισθηματικά, αλλά συνεχίζουμε - Θα αναγκαστούμε να ψάξουμε λύσεις στα γκαρντ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ρεκόρ εικοσαετίας που έσπασε η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη