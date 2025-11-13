Ρώτησε για τον Αντεγέμι της Ντόρτμουντ η Γιουνάιτεντ

Ψάχνεται ενόψει της ερχόμενης μεταγραφικής περιόδου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα ως τώρα στη σεζόν, οι «κόκκινοι διάβολοι» σαρώνουν την αγορά, ψάχνοντας τρόπους για να ενισχύσουν το ρόστερ τους.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του γερμανικού Sky Sports, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η Γιουνάιτεντ ήρθε σε επαφή με τον ατζέντη του Καρίμ Αντεγέμι, Ζόρζε Μέντες, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού της Ντόρτμουντ.

Ο Αντεγέμι έχει 3 γκολ και 5 ασίστ στις 19 φετινές του εμφανίσεις, ενώ οι Βεστφαλοί συνεχίσουν να προσπαθούν να τον πείσουν να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

sport-fm.gr