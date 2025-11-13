ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλησιάζει τις 5.500 η προπώληση για την εθνική - Ζήτησε στήριξη από τα ΜΜΕ ο Λοϊζίδης

Πολύ καλά τηρουμένων των αναλογιών κυλάει η προπώληση της ΚΟΠ για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Αυστρία που θα γίνει το Σάββατο στο «Alphamega».

Όπως ανέφερε ο Χάρης Λοϊζίδης στο δείπνο που παρέθεσε η ομοσπονδία σε αθλητικούς συντάκτες στη Λεμεσό, «είμαστε ήδη κοντά στις 5.500, ένας πολύ καλός αριθμός».

Ο πρόεδρος της ΚΟΠ κάλεσε τους δημοσιογράφους να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια για να προωθήσουν το παιχνίδι και να βοηθήσουν την εθνική να έχει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, ενώ αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση -ποδοσφαιρικά- της Λεμεσού, τόσο μέσω του σταδίου «Alphamega» όσο και με την αύξηση του αριθμού των ομάδων της που αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία.

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

