Ολυμπιακός: Με Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ κόντρα στην Παρτιζάν!

Με τους Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ στη διάθεσή του θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι κόντρα στην Παρτιζάν.

Ευχάριστα στις τάξεις των «ερυθρόλευκων», αφού Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ ξεπέρασαν την γρίπη που τους ταλαιπωρούσε και θα είναι κανονικά στην 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Τόσο ο Γάλλος, που μάλιστα δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα της Πέμπτης (6/11), όσο και ο Σέρβος άσος τις προηγούμενες ημέρες πέρασαν μία ίωση, όπως και ο Τάισον Ουόρντ, και ήταν αμφίβολοι.

Ωστόσο Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ ξεπέρασαν το πρόβλημα και θα είναι παρόντες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτιζάν.

