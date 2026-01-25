Ο Τζόκοβιτς προανήγγειλε την παρουσία του στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

Ένθερμος φίλους του Ερυθρού Αστέρα και του μπάσκετ είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας, που πρόσφατα έφτασε τις 400 νίκες σε Grand Slam κυνηγάει στη Μελβούρνη τον 25ο Major τίτλο του.

Ο Νόλε μιλώντας στους εκπροσώπους του τύπου αποκάλυψε ότι κάθε πρωί ξυπνάει με... άγχος και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να τσεκάρει το αποτέλεσμα του Ερυθρού Αστέρα στη EuroLeague. Ο Τζόκοβιτς δήλωσε έκπληκτος που η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς πέτυχε τρεις σερί νίκες και αναπτερώθηκε το ηθικό του για το final four.

«Ειλικρινά, έμεινα έκπληκτος. Ως οπαδός, δεν περίμενα να πετύχουν τρεις νίκες εκτός έδρας. Το ηθικό μας έπεσε λίγο μετά από μερικές ήττες και τώρα είμαστε... Ο φίλος μου μού έστειλε μήνυμα: 'Το κυνήγι για το Final 4 ξεκινάει ξανά'. Είμαστε κάπου κοντά - στο κυνήγι του F4!», είπε ο Τζόκοβιτς.

«Υπάρχουν ακόμα πολλά ματς να παίξoυμε. Δεν δίνω στον εαυτό μου το δικαίωμα να σχολιάσω οτιδήποτε επαγγελματικά, παρακολουθώ ως οπαδός. Φυσικά και ιδρώνω, πολύ περισσότερο από ό,τι όταν παίζω τον δικό μου αγώνα, ειλικρινά», παραδέχθηκε ο έμπειρος τενίστας.

«Τώρα υπάρχουν κάποια εντός έδρας παιχνίδια, αλλά υπάρχει και ένα εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό - νομίζω ότι θα είμαι στην Αθήνα τότε... Αχ, ανυπομονώ για την αδελφική μονομαχία!», σημείωσε ο Τζόκοβιτς αποκαλύπτοντας ότι θα δει από κοντά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Το εν λόγω ματς είναι προγραμματισμένο για τις 12 Φεβρουαρίου στις 21:15 το βράδυ.

Athletiko