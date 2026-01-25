Μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης» το κλειστό Αγ. Δημητρίου

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Γιώργος Πρίντεζης, είδε το κλειστό του Αγίου Δημητρίου να παίρνει το όνομά του, σε μία τιμητική εκδήλωση το μεσημέρι της Κυριακής (25/01).

Σε πολύ ωραίο κλίμα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου η τελετή ονοματοδοσίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου Δημητρίου, το οποίο φέρει πλέον το όνομα «Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Δημητρίου – Γιώργος Πρίντεζης».

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 12:00, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανθρώπων του αθλητισμού, των προέδρων του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, κατοίκων της πόλης και πλήθους νέων παιδιών, που θέλησαν να τιμήσουν έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες καλαθοσφαιριστές.

Με την απόφαση αυτή, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου τίμησε τη σπουδαία και πολυετή προσφορά του Γιώργου Πρίντεζη στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά και το ήθος, τον χαρακτήρα και τις αξίες που υπηρέτησε με συνέπεια σε όλη τη διαδρομή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στενή σχέση του παλαίμαχου φόργουορντ με την πόλη, καθώς στον Αστέρα Αγίου Δημητρίου έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, πριν εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές, με διακρίσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και με διαχρονική παρουσία που αποτελεί πρότυπο για τη νέα γενιά.

Όπως τόνισε στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, η ονοματοδοσία του γυμναστηρίου συνιστά μια έμπρακτη αναγνώριση της διαδρομής ενός αθλητή που ξεκίνησε από τις γειτονιές της πόλης και έφτασε στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, χωρίς ποτέ να χάσει την επαφή του με τις αξίες που τον ανέδειξαν.

Φυσικά, τον λόγο πήρε και το τιμώμενο πρόσωπο, ο Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος προχώρησε σε έναν σύντομο απολογισμό της μπασκετικής του διαδρομής, ευχαρίστησε θερμά τους αδελφούς Αγγελόπουλους και εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση και τιμή για τη σύνδεση του κλειστού γυμναστηρίου με την πορεία και την προσφορά του

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ομιλία του ο Πρίντεζης:

«Καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά. Όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, για μένα είναι ό,τι χειρότερο να είμαι το επίκεντρο, ειδικά εκτός αγωνιστικού χώρου, παρόλο που είναι κάτι πολύ τιμητικό, δεν σας κρύβω ότι νιώθω πολύ άβολα. Όσο ωραίες και να είναι οι στιγμές που πέρασα στον Ολυμπιακό, όσες όμορφες και να ήταν οι κατακτήσεις, ακόμα και οι δύσκολες στιγμές που σε σκληραγωγούν σε κάνουν καλύτερο.Πάντα οι στιγμές που ξεκινάς από κάπου, οι πρώτες αναμνήσεις, οι βάσεις που λένε, είναι αυτές που σου μένουν και οι αναμνήσεις είναι αυτές που σε κάνουν και αγαπάς κάτι. Βλέπω παλιούς συμπαίκτες, βλέπω παλιά πρόσωπα και δε σας κρύβω ότι με συγκινεί πάρα πολύ.Γιατί θυμάμαι σαν τώρα πριν από 22 χρόνια που ήμουν στο ανοιχτό δίπλα και έκανα τις πρώτες μου προπονήσεις, χωρίς φυσικά καν να ξέρω ότι στο μέλλον θα ασχολούμαι επαγγελματικά με το μπάσκετ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Δήμαρχε, όλη τη δημοτική αρχή για την τιμή που μου κάνατε.Είναι ακόμα μεγαλύτερη η τιμή και η χαρά γιατί δεν σας γνωρίζω προσωπικά κι όπως γνωρίζετε δεν είμαι ούτε πολιτικοποιημένο, ούτε ασχολούμαι με κάποια αρχή, ούτε με κάποια παράταξη, οπότε το συγκεκριμένο με κάνει ακόμα ιδιαίτερα χαρούμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους προέδρους, γιατί χωρίς εκείνους δεν θα ήμασταν όλοι εδώ πέρα. Ούτε δημοσιογράφοι, ούτε εγώ, ούτε κανείς.Αυτή είναι μία πραγματικότητα, όλα αυτά τα χρόνια πορευτήκαμε παρέα και σε όλες τις χαρές όλες τις λύπες. Πολλές φορές ο κόσμος μένει στις χαρές, αλλά οι λύπες και οι στεναχώριες ήταν αυτές οι οποίες σε δένουν και σε κάνουν να αγαπάς και να δένεσαι περισσότερο και με κάποιους ανθρώπους, ακόμα και με συλλόγους.Εύχομαι να γίνουν ακόμα περισσότερα κλειστά και ακόμα περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν όχι μόνο με το μπάσκετ, αλλά με τον αθλητισμο γενικότερα».

