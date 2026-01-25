Η ελίτ αφήνει κενό που πρέπει να καλυφθεί...

Το πλήρωμα του χρόνου έρχεται σε όλους όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό. Έτσι και για τον Απόστολο Παρέλλη που την περασμένη Πέμπτη ανακοίνωσε το αντίο του μετά από 26 χρόνια σπουδαίας καριέρας στον στίβο μέσω της δισκοβολίας.

Η αλήθεια είναι πως σιγά σιγά λέει αντίο η ελίτ των αθλητών μας. Αυτοί που σε αρκετές διοργανώσεις του κλασικού αθλητισμού, μας γέμισαν με περηφάνια την τελευταία 20ετία. Και ευχόμαστε να βγουν στο προσκήνιο κάποιοι άλλοι που θα μας συγκινήσουν, ακόμη περισσότερο, σηκώνοντας ψηλά την κυπριακή σημαία.

Υπάρχουν κάποιοι αθλητές που στέλνουν ελπιδοφόρα μηνύματα. Χρειαζόμαστε όμως και άλλους για να καλυφθεί το κενό που αφήνει η ελίτ. Και σίγουρα, απαιτούνται υποδομές αλλά και στήριξη.

Χ.Χ.