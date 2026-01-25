ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κρατάει Ακάνζι η Ίντερ

Η Ίντερ, μετά από εισήγηση του Κρίστιαν Κίβου, βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τη Μάντσεστερ Σίτι, προκειμένου να διατηρήσει τα δικαιώματα του Μάνουελ Ακάνζι.

Ο 30χρονος Ελβετός διεθνής αμυντικός έχει κερδίσει από τις πρώτες αγωνιστικές την εμπιστοσύνη του τεχνικού των “νερατζούρι”, αποτελώντας βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής και αποδεικνύοντας τη χρησιμότητά του με τις εμφανίσεις του.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η Ίντερ είχε συμφωνήσει με τη Μάντσεστερ Σίτι σε μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Οι άνθρωποι της ιταλικής ομάδας εμφανίζονται πλέον αποφασισμένοι να ενεργοποιήσουν την οψιόν από τώρα, “δένοντας” τον Ακάνζι στο ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

