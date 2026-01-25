Ένα είναι το βασικό συμπέρασμα που ξεκάθαρα εξάγεται μετά την εμφάνιση της πρωταθλήτριάς μας Πάφος F.C. στον «Στάνφορντ Μπριτζ» απέναντι στη φημισμένη Τσέλσι. Ότι οι κυπριακές ομάδες, αυτές που πρωταγωνιστούν στο εγχώριο πρωτάθλημα, διεκδικούν τίτλους και εξασφαλίζουν ευρωπαϊκά εισιτήρια, μπορούν πλέον να «κοιτάζουν στα μάτια» μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μάλιστα μέσα στις έδρες τους. Η ηρωική προσπάθεια της παφιακής ομάδας μέσα στο Λονδίνο, όπως και μέσα στην έδρα της Γιουβέντους τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν στο πρώτο 45λεπτο έπαιζε τη «Μεγάλη Κυρία» του ιταλικού ποδοσφαίρου όπως «η γάτα το ποντίκι», καταδεικνύει περίτρανα ότι πλέον οι αποστάσεις έχουν σμικρυνθεί και πως οι ομάδες μας έχουν κάνει τεράστια βήματα προόδου.

Θυμίζουμε και τη νίκη – άθλο που πέτυχε η ΑΕΚ σε βάρος της Κρίσταλ Πάλας μέσα στο Λονδίνο τον περασμένο Οκτώβριο. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση. Οι κυπριακές ομάδες τρίζουν τα δόντια, πια, σε ομάδες που αγωνίζονται σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, την αγγλική Premier League. Ποιος θα το φανταζόταν αυτό πριν από κάποια χρόνια…

Και για να είμαστε δίκαιοι, την αρχή των θετικών εμφανίσεων και αποτελεσμάτων στην Αγγλία την έκανε ο ΑΠΟΕΛ, τον Δεκέμβριο του 2009, όταν στο πλαίσιο του Τσιάμπιονς Λιγκ εξήλθε ισόπαλος μέσα στην έδρα της Τσέλσι με 2-2. Και μιλάμε, τότε, για μια Τσέλσι που διέθετε σαφώς καλύτερη ποιότητα από την υφιστάμενη, λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία πολλών αστέρων στην ενδεκάδα της, όπως ο Λάμπαρτ, ο Ντρογκπά, ο Κόουλ, ο Τέρι κ.ά.

Ένα μεγάλο μπράβο, λοιπόν, αξίζει στις ομάδες μας για την αλματώδη πρόοδο που έχουν σημειώσει, αφού καταφέρνουν να στέκονται αξιοπρεπώς μέσα σ’ έδρες όπου άλλες ξένες ομάδες, από πολύ μεγαλύτερες χώρες, δεινοπαθούν. Η Πάφος F.C., η ΑΕΚ και η Ομόνοια έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο το κυπριακό ποδόσφαιρο με τις μέχρι σήμερα εμφανίσεις τους στα ευρωπαϊκά σαλόνια.