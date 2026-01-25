ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Βόμβα» στο Αυστραλιανό Open: Ο 20χρονος Τιέν διέλυσε τον Μεντβέντεφ και τον άφησε εκτός προημιτελικών

«Βόμβα» στο Αυστραλιανό Open: Ο 20χρονος Τιέν διέλυσε τον Μεντβέντεφ και τον άφησε εκτός προημιτελικών

Ο Λέρνερ Τιέν καθάρισε με 3-0 τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open.

Η πρώτη πολύ μεγάλη έκπληξη στο Australian Οpen είναι γεγονός! Ο Λέρνερ Τιέν απέκλεισε τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ συντρίβοντάς τον με 6-4, 6-0, 6-3 σε 102 λεπτά για να προκριθεί πανηγυρικά σε προημιτελικά Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο 20χρονος Αμερικανός, νούμερο 29 στον κόσμο, έχασε μόλις επτά γκέιμ από τον Ρώσο, που είναι στο Νο.12 και έχει φτάσει τρεις φορές στον τελικό της Μελβούρνης. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Μεντβέντεφ έχασε σετ χωρίς να πάρει γκέιμ σε 451 σετ που έχει παίξει σε Grand Slam!

Ήταν η τρίτη φορά που ο Τιέν κερδίζει τον Μεντβέντεφ σε 4 αγώνες (3-1) και η δεύτερη σερί που το κάνει στη Μελβούρνη, όπου τον είχε κερδίσει και πέρσι στον δεύτερο γύρο, αλλά σε πέντε σετ.

Αντίπαλος του νεαρού Αμερικανού θα είναι στα προημιτελικά ο Σάσα Ζβέρεφ (Γερμανία-Νο3), που απέκλεισε σε τρία σετ τον Φρανσίσκο Τσερουντόλο.

 

sportfm.gr

 

 

Τενις

Διαβαστε ακομη