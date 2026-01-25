Ρίχνει τη «βόμβα» η «As: «Η Λίβερπουλ επικοινώνησε με Αλόνσο»

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να λύσει την συνεργασία της με τον Τσάμπι Αλόνσο, κάνοντας το γνωστό μέσω ανακοίνωσης το απόγευμα της Δευτέρας (12/01). Ο Βάσκος τεχνικός θα αποχωρήσει από τη θέση του μόλις 232 ημέρες μετά την παρουσίασή του ως προπονητή και ο πρώην συμπαίκτης και φίλος του, Άλβαρο Αρμπελόα, έχει αναλάβει εδώ και μερικές εβδομάδες τα ηνία.

Στη Γερμανία, οι φήμες έχουν ήδη αρχίσει να κερδίζουν έδαφος για μια πιθανή επιστροφή του Τσάμπι Αλόνσο σε ομάδα και μάλιστα στη Bundesliga. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται το όνομα του Βάσκου τεχνικού συνδέθηκε με τον πάγκο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, μετά την απόλυση του Ντίνο Τοπμέλερ.

Ωστόσο, η «As» δίνει νέες διαστάσεις τονίζοντας πως άνθρωποι της Λίβερπουλ ήρθαν σε επικοινωνία με το περιβάλλον του Τσάμπι Αλόνσο για να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους στο άμεσο μέλλον. Οι διοικούντες την αγγλική ομάδα γνωρίζουν ότι ο Βάσκος τεχνικός είναι αποφασισμένος να επιστρέψει στο «Άνφιλντ». Οπως τονίζουν μάλιστα οι Ισπανοί στο δημοσίευμά τους, στο μυαλό του Αλόνσο δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες, όπως υπήρχαν στην πρώτη επαφή με την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε πέντε σεζόν.

Η επικοινωνία με το περιβάλλον του 44χρονου είχε θετική ανταπόκριση, κάτι που φέρνει ηρεμία στη Λίβερπουλ. Ο σεβασμός προς το πρόσωπό του ως παίκτη συνδυάζεται με την εκτίμηση προς τον νυν προπονητή, ο οποίος βλέπει με θετικό μάτι την επιστροφή του στο «Άνφιλντ» αυτή τη φορά ως τεχνικός.

Μετά την επιτυχημένη του θητεία στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Τσάμπι Αλόνσο βρισκόταν στο ραντάρ ευρωπαϊκών γιγάντων όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Λίβερπουλ πριν υπογράψει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για την ώρα πάντως ο ίδιος ο προπονητής φέρεται να χρειάζεται λίγο ακόμα χρόνο, προτού επιστρέψει ξανά στους πάγκους. Η «As» πάντως υπογραμμίζει πως σε περίπτωση απομάκρυνσης του Άρνε Σλοτ από τους «Reds», τότε δεν αποκλείεται να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις.

