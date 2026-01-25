ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρίχνει τη «βόμβα» η «As: «Η Λίβερπουλ επικοινώνησε με Αλόνσο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ρίχνει τη «βόμβα» η «As: «Η Λίβερπουλ επικοινώνησε με Αλόνσο»

Σύμφωνα με την ισπανική «As», η Λίβερπουλ ήρθε σε επικοινωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για το ενδεχόμενο συνεργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να λύσει την συνεργασία της με τον Τσάμπι Αλόνσο, κάνοντας το γνωστό μέσω ανακοίνωσης το απόγευμα της Δευτέρας (12/01). Ο Βάσκος τεχνικός θα αποχωρήσει από τη θέση του μόλις 232 ημέρες μετά την παρουσίασή του ως προπονητή και ο πρώην συμπαίκτης και φίλος του, Άλβαρο Αρμπελόα, έχει αναλάβει εδώ και μερικές εβδομάδες τα ηνία.

Στη Γερμανία, οι φήμες έχουν ήδη αρχίσει να κερδίζουν έδαφος για μια πιθανή επιστροφή του Τσάμπι Αλόνσο σε ομάδα και μάλιστα στη Bundesliga. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται το όνομα του Βάσκου τεχνικού συνδέθηκε με τον πάγκο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, μετά την απόλυση του Ντίνο Τοπμέλερ.

Ωστόσο, η «As» δίνει νέες διαστάσεις τονίζοντας πως άνθρωποι της Λίβερπουλ ήρθαν σε επικοινωνία με το περιβάλλον του Τσάμπι Αλόνσο για να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους στο άμεσο μέλλον. Οι διοικούντες την αγγλική ομάδα γνωρίζουν ότι ο Βάσκος τεχνικός είναι αποφασισμένος να επιστρέψει στο «Άνφιλντ». Οπως τονίζουν μάλιστα οι Ισπανοί στο δημοσίευμά τους, στο μυαλό του Αλόνσο δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες, όπως υπήρχαν στην πρώτη επαφή με την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε πέντε σεζόν.

Η επικοινωνία με το περιβάλλον του 44χρονου είχε θετική ανταπόκριση, κάτι που φέρνει ηρεμία στη Λίβερπουλ. Ο σεβασμός προς το πρόσωπό του ως παίκτη συνδυάζεται με την εκτίμηση προς τον νυν προπονητή, ο οποίος βλέπει με θετικό μάτι την επιστροφή του στο «Άνφιλντ» αυτή τη φορά ως τεχνικός.

Μετά την επιτυχημένη του θητεία στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Τσάμπι Αλόνσο βρισκόταν στο ραντάρ ευρωπαϊκών γιγάντων όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Λίβερπουλ πριν υπογράψει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για την ώρα πάντως ο ίδιος ο προπονητής φέρεται να χρειάζεται λίγο ακόμα χρόνο, προτού επιστρέψει ξανά στους πάγκους. Η «As» πάντως υπογραμμίζει πως σε περίπτωση απομάκρυνσης του Άρνε Σλοτ από τους «Reds», τότε δεν αποκλείεται να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις.

 

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ήρωας Κωστή στο 90+3΄, βαθμός για Λεβαδειακό!

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασε με τριάρα από το Λονδίνο η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μίλησε στα δύσκολα η «Κυρία» παίρνοντας μεγάλη βαθμολογική ανάσα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα της Πάφου κόντρα στην ΑΕΚ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με... άρωμα σούπερ η 11άδα της ΑΕΚ απέναντι στην Πάφο FC

ΑΕΚ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές κόντρα στον Άρη η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα του Άρη κόντρα στην Ομόνοια

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έντονο ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ για την απόκτηση του Παυλίδη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρία στα τρία και τέσσερα γκολ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν πιάνεται η Νέα Σαλαμίνα...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Αποχωρεί από το Δ.Σ της Ομόνοιας λόγω βουλευτικών ο Αργυρίδης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ένα γκολ από τα... αποδυτήρια ήταν αρκετό για τη Σασουόλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχώρησε ο Μένσικ, ο Τζόκοβιτς στους «8» του Australian Open

Τένις

|

Category image

Γιατί επιμένεις κ. Νταμάτο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι ενδεκάδες για Ανόρθωση και ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη