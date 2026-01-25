Ο Λομονάκο στην Ομόνοια Αραδίππου μέχρι το 2027
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ενημέρωση από τα «περιστέρια» για την απόκτηση του Αργεντινού επιθετικού.
Η ανακοίνωση:
«Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συνεργασίας μέχρι τον Μάιο του 2027 με τον 27χρονο Αργεντίνο επιθετικό Sebastián Lomónaco!Ο Sebastián Lomonaco αποκτήθηκε απο την Godoy Cruz, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε στις Arsenal de Sarandí, Unión La Calera, Παναιτωλικό και στην Gimnasia La Plata. Καλωσορίζουμε τον Sebastián στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας!»