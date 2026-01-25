Τελικά, δεν ήταν «εύκολη λεία»

Ο Στέφανο Σένσι είναι ξεκάθαρα ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζει στη φετινή Ανόρθωση. Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της ομάδας της Αμμοχώστου πολλοί θεωρούσαν ότι θα ήταν εύκολη λεία να δελεάσουν τον Ιταλό για να αρπάξουν την υπογραφή του, είτε για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, είτε για το επόμενο καλοκαίρι.

Όπως αποδείχθηκε όμως τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι. Η διοίκηση της «Κυρίας» με σωστές κινήσεις έκοψε τον βήχα κάθε ενδιαφερόμενου, κρατώντας τον 31χρονο ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της τόσο για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου, αλλά επεκτείνοντας και τη μεταξύ τους συνεργασίας και για την επόμενη σεζόν. Ως γνωστόν, την περασμένη Τρίτη ανακοινώθηκε η συμφωνία των δυο πλευρών με διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Σ.Σ.