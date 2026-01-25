ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για το ιστορικό μετάλλιο η Ελλάδα απέναντι στην Ιταλία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Για το ιστορικό μετάλλιο η Ελλάδα απέναντι στην Ιταλία

Παρά την απογοήτευση από την κακή εμφάνιση και τον χαμένο ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία, η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών της Ελλάδας έχει ενώπιόν της ακόμη μία σημαντική πρόκληση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή (25/1) στο Βελιγράδι.

Το μοναδικό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση που λείπει από τη συλλογή του ελληνικού πόλο βρίσκεται υπό διεκδίκηση για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που αντιμετωπίζει στις 6 μ.μ. την Ιταλία στον "μικρό" τελικό, με στόχο να καταφέρει επιτέλους να ανέβει στο βάθρο των νικητών ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ο πρώτος μεγάλος στόχος για την ελληνική ομάδα ήταν βεβαίως το χρυσό και κανείς δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του: η εθνική εμφανίστηκε κατώτερη των προσδοκιών απέναντι στους Μαγυάρους, "προδόθηκε" από την άμυνά της και έχασε ακόμη μία ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή. Η έγκαιρη ανασυγκρότηση της ομάδας είναι κομβικής σημασίας ενόψει του αγώνα με την Ιταλία, την οποία η "γαλανόλευκη" νίκησε (για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα) με 15-13 την περασμένη Δευτέρα (19/1), στο πλαίσιο της Β΄ φάσης, και σαφώς είναι σε θέση να τη νικήσει ξανά και να εξασφαλίσει το χάλκινο μετάλλιο.

Να σημειωθεί ότι ο Θοδωρής Βλάχος θα καθήσει κανονικά στον πάγκο της εθνικής, καθώς η αρμόδια επιτροπή της European Aquatics ακύρωσε την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, στο τελευταίο λεπτό του ημιτελικού.

Η Ιταλία, η οποία παρατάχθηκε στο Βελιγράδι με πολύ ανανεωμένη σύνθεση, υπερέβη τις προσδοκίες με την είσοδό της στην τετράδα, την οποία εξασφάλισε χάρη στη νίκη με 13-10 επί της Κροατίας, στο φινάλε της Β΄ φάσης. Στον ημιτελικό οι "σετεμπέλο" δεν κατάφεραν να προβάλλουν ιδιαίτερη αντίσταση στη Σερβία και έχασαν σχετικά εύκολα (17-13), έχουν όμως μία δεύτερη ευκαιρία να διεκδικήσουν το 13ο μετάλλιό τους (όγδοο χάλκινο) στην ιστορία του θεσμού. Αν και υστερεί σε εμπειρία, η ομάδα του Σάντρο Καμπάνια έχει δείξει πολύ ανταγωνιστική και θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι της... δώσει η εθνική, που είναι το ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης.

Τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης θα διεκδικήσουν στις 21:30 Σερβία και Ουγγαρία, με τους "πλάβι" να έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα της έδρας (με ό,τι αυτή συνεπάγεται...) και να θέλουν να κάνουν το 3/3 στο Βελιγράδι (είχαν κατακτήσει το τρόπαιο και στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις που φιλοξένησαν, το 2006 και το 2016), αλλά και το 3/3 σε τελικούς απέναντι στους Μαγυάρους, τους οποίους νίκησαν τόσο το 2006, όσο και το 2014 (στη δεύτερη περίπτωση μάλιστα μέσα στη Βουδαπέστη). Η πολυνίκης του θεσμού Ουγγαρία αναζητά με τη σειρά της το 14ο χρυσό μετάλλιό της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς και μία ρεβάνς για την ήττα (15-14) από τους οικοδεσπότες στη Β΄ φάση της διοργάνωσης.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ένα γκολ από τα... αποδυτήρια ήταν αρκετό για τη Σασουόλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - ΑΕΛ 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποχώρησε ο Μένσικ, ο Τζόκοβιτς στους «8» του Australian Open

Τένις

|

Category image

Γιατί επιμένεις κ. Νταμάτο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι ενδεκάδες για Ανόρθωση και ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Για το ιστορικό μετάλλιο η Ελλάδα απέναντι στην Ιταλία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η σημασία της επικοινωνίας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης» το κλειστό Αγ. Δημητρίου

EUROLEAGUE

|

Category image

Ποιος θα το φανταζόταν αυτό πριν από κάποια χρόνια…

Απόψεις

|

Category image

Ρίχνει τη «βόμβα» η «As: «Η Λίβερπουλ επικοινώνησε με Αλόνσο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ελίτ αφήνει κενό που πρέπει να καλυφθεί...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τελικά, δεν ήταν «εύκολη λεία»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Super League (18η αγωνιστική): Δοκιμασία στο Περιστέρι για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

«Βόμβα» στο Αυστραλιανό Open: Ο 20χρονος Τιέν διέλυσε τον Μεντβέντεφ και τον άφησε εκτός προημιτελικών

Τένις

|

Category image

Το ΓΣΠ που τον πληγώνει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη