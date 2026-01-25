Super League (18η αγωνιστική): Δοκιμασία στο Περιστέρι για τον Παναθηναϊκό

Η αυλαία ανοίγει στο “Κλεάνθης Βικελίδης” στις 16:00, εκεί όπου ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδειακό σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία. Οι “κίτρινοι” ψάχνουν άμεσα αντίδραση μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, την ώρα που οι Βοιωτοί ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας τέσσερις νίκες μέσα στο 2026 και θέλοντας να δώσουν συνέχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις τους.

Στις 18:00 το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Παγκρήτιο, όπου ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Παναιτωλικό. Οι Κρητικοί θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα στην Τούμπα και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας την καλή τους εικόνα. Από την άλλη, οι Αγρινιώτες βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με πέντε σερί ήττες να τους έχουν φέρει σε κατάσταση πίεσης, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι ιδιαίτερα κρίσιμο.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο Περιστέρι στις 19:30, με τον Ατρόμητο να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε ένα ματς με έντονο ενδιαφέρον. Οι γηπεδούχοι παρουσιάζονται βελτιωμένοι και πιο ανταγωνιστικοί το τελευταίο διάστημα, αναζητώντας βαθμολογικό όφελος. Οι “πράσινοι”, μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ, έδειξαν σημάδια ανάκαμψης με την ισοπαλία στη Βουδαπέστη απέναντι στη Φερεντσβάρος, ωστόσο καλούνται να μεταφέρουν την ίδια εικόνα και στο πρωτάθλημα για να επιστρέψουν στις νίκες.

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

16:00 Άρης – Λεβαδειακός

18:00 ΟΦΗ – Παναιτωλικός

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Κηφισιά – ΠΑΟΚ (αναβολή)

Ertsports