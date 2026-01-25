ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το ΓΣΠ που τον πληγώνει

Έπαψε έδρα να θυμίζει για τον ΑΠΟΕΛ το ΓΣΠ, με βάση τα αποτελέσματα που φέρνει. Το πρόσφατο ισόπαλο 1-1 με την Ομόνοια Αραδίππου ήταν το πέμπτο, σε δέκα εντός έδρας παιχνίδια, που οι γαλαζοκίτρινοι δεν παίρνουν το τρίποντο.

Μάλιστα, ήταν το τρίτο απέναντι σε ομάδα που παλεύει για την επιβίωσή της στην Α’ κατηγορία. Στο στάδιο της πρωτεύουσας είχε μείνει στο 0-0 με την Ε.Ν. Ύψωνα, ενώ γλύτωσε την ήττα με δύο γκολ στο φινάλε από τον Ολυμπιακό (2-2).

Επιπλέον, το συγκρότημα της Λευκωσίας στο ΓΣΠ δέχθηκε και τις δύο από τις τρεις φετινές ήττες του, αφού ηττήθηκε από την Πάφο FC (0-1) και την ΑΕΛ (1-2).

Σ.Σ.

