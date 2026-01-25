ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»

Δύσκολη η κατάσταση στη Λάτσιο, με τον προπονητή της, Μαουρίτσιο Σάρι, να κάνει δηλώσεις που συζητήθηκαν μετά το ισόπαλο 0-0 της ομάδας του κόντρα στη Λέτσε.

Κάθε άλλο παρά ιδανικά κυλάει η φετινή σεζόν για τη Λάτσιο, η οποία βρίσκεται μακριά από τις θέσεις της Serie A που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο και με τα Μέσα της χώρας να κάνουν λόγο για έντονες διαφωνίες μεταξύ του προέδρου της ομάδας και του προπονητή της, Μαουρίτσιο Σάρι.

Ο πολύπειρος τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα μετά από το ισόπαλο 0-0 της ομάδας του κόντρα στη Λέτσε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι παίκτες θέλουν να φύγουν επειδή θέλουν να μετακομίσουν σε μια ομάδα που θα έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες.

«Μόλις πριν από 10 μέρες, ένας παίκτης ήρθε στο γραφείο μου κλαίγοντας πριν φύγει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σχέση μου με τους παίκτες. Σαφώς, όταν υπάρχουν 25 παίκτες και μόνο 15 έχουν την ευκαιρία να παίξουν, κάποιος θα είναι πάντα λίγο δυσαρεστημένος, αλλά αυτό δεν είναι το γενικό συναίσθημα. Φαίνεται δυσάρεστο αν λένε ότι ένας παίκτης πουλήθηκε επειδή δεν τα πήγαινε καλά μαζί μου, ειδικά επειδή οι παίκτες που έφυγαν μου είπαν μια πολύ διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Μου είπαν ότι ήθελαν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία σε αυτόν τον σύλλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια μίλησε για το ενδεχόμενο αποχώρησης του πολύπειρου αμυντικού του, Ρομανιόλι, ενώ έθεσε ως στόχο την... άνετη παραμονή στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας!

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Super League (18η αγωνιστική): Δοκιμασία στο Περιστέρι για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

«Βόμβα» στο Αυστραλιανό Open: Ο 20χρονος Τιέν διέλυσε τον Μεντβέντεφ και τον άφησε εκτός προημιτελικών

Τένις

|

Category image

Το ΓΣΠ που τον πληγώνει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Τζόκοβιτς προανήγγειλε την παρουσία του στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

Τένις

|

Category image

Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Λομονάκο στην Ομόνοια Αραδίππου μέχρι το 2027

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Κρατάει Ακάνζι η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να τα δώσει όλα στη Λεμεσό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανόρθωση: Παιχνίδι που θέλει να πάρει για πολλούς λόγους

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το πρωί της Δευτέρας η άφιξη του Τζόζεφ για τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Φαν Ντάικ και Σλοτ έριξαν στα... μποφόρ την ήττα της Λίβερπουλ από την Μπόρνμουθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα είμαι αληθινός και τολμηρός...

Απόψεις

|

Category image

Το 'χει μεγάλη ανάγκη!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Καλείται να επανέλθει!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ζητούμενο να δοθεί συνέχεια...

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη