Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»

Κάθε άλλο παρά ιδανικά κυλάει η φετινή σεζόν για τη Λάτσιο, η οποία βρίσκεται μακριά από τις θέσεις της Serie A που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο και με τα Μέσα της χώρας να κάνουν λόγο για έντονες διαφωνίες μεταξύ του προέδρου της ομάδας και του προπονητή της, Μαουρίτσιο Σάρι.

Ο πολύπειρος τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα μετά από το ισόπαλο 0-0 της ομάδας του κόντρα στη Λέτσε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι παίκτες θέλουν να φύγουν επειδή θέλουν να μετακομίσουν σε μια ομάδα που θα έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες.

«Μόλις πριν από 10 μέρες, ένας παίκτης ήρθε στο γραφείο μου κλαίγοντας πριν φύγει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σχέση μου με τους παίκτες. Σαφώς, όταν υπάρχουν 25 παίκτες και μόνο 15 έχουν την ευκαιρία να παίξουν, κάποιος θα είναι πάντα λίγο δυσαρεστημένος, αλλά αυτό δεν είναι το γενικό συναίσθημα. Φαίνεται δυσάρεστο αν λένε ότι ένας παίκτης πουλήθηκε επειδή δεν τα πήγαινε καλά μαζί μου, ειδικά επειδή οι παίκτες που έφυγαν μου είπαν μια πολύ διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Μου είπαν ότι ήθελαν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία σε αυτόν τον σύλλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια μίλησε για το ενδεχόμενο αποχώρησης του πολύπειρου αμυντικού του, Ρομανιόλι, ενώ έθεσε ως στόχο την... άνετη παραμονή στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας!

