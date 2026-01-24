Σοκ στην Παρτιζάν: Ρήξη αχιλλείου ο Μαρίνκοβιτς

Ο αρχηγός της σερβικής ομάδας με τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα έφερε το ματς με τους πρωτοπόρους στην ισοπαλία και το έστειλε στην παράταση. Εκεί, η Παρτιζάν ολοκλήρωσε την ασύλληπτη ανατροπή της από το -27 και πήρε μία από τις πιο απρόσμενες νίκες στη φετινή Euroleague.

Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας ο Σέρβος σουτέρ αποχώρησε από το γήπεδο υποβασταζόμενος και δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του.

Τα νέα από το Μόναχο ήταν τα χειρότερα δυνατά για την -ήδη αποδεκατισμένη- Παρτιζάν, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν «χοντρή ζημιά»: ρήξη αχιλλείου. Έτσι, με την επιστροφή της ομάδας στο Βελιγράδι, ο Μαρίνκοβιτς θα κάνει νέα μαγνητική και στη συνέχεια θα αποφασιστεί ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί ο σοβαρός τραυματισμός του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η σερβική ομάδα:

«Ο αρχηγός της Παρτίζαν, Βάνια Μαρίνκοβιτς, υπέστη τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα στα τελευταία λεπτά της χθεσινής αναμέτρησης απέναντι στη Χάποελ. Η εξέταση και το υπερηχογράφημα στο Μόναχο έδειξαν ότι πρόκειται για ρήξη, η οποία απαιτεί μακροχρόνια αποκατάσταση.

Με την επιστροφή του στο Βελιγράδι, ο Βάνια θα υποβληθεί και σε μαγνητική τομογραφία, μετά την οποία θα ληφθεί η απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός.

