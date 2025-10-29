Λύγισε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ η Μονακό!

Κάθε συναπάντημά τους είναι ένας μπασκετικός πόλεμος, κάθε συναπάντημά τους κόβει την ανάσα, οπότε το βράδυ της Τετάρτης (29/10) η κατάσταση δεν μπορούσε να είναι διαφορετική για Ολυμπιακό και Μονακό.

Δύο από τις πραγματικά σπουδαίες ομάδες της EuroLeague πάλεψαν σαν να έδιναν τον τελικό της σεζόν, με τους Μονεγάσκους να παίρνουν την νίκη (92-87) μετά από ένα σαραντάλεπτο που έμοιαζε πολύ μεγαλύτερο.

Στο 4-3 έπεσε ο Ολυμπιακός (1-2 εντός και 3-1 εκτός έδρας), που δεν σούταρε καλά, έκανε πολλά λάθη και δεν είχε σημαντικούς του παίκτες σε καλή κατάσταση. Ο Εβάν Φουρνιέ έμεινε χαμηλά, με τους Ντόρσεϊ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ να είναι απελπιστικά μόνοι στο εμπρός μέρος του γηπέδου.

Στο 4-3 ανέβηκε η Μονακό (2-1 εντός και 2-2 εκτός έδρας), με τον Βασίλη Σπανούλη να βλέπει τρομερό πείσμα από την ομάδα του και περισσότερους πρωταγωνιστές. Από τον Τζέιμς μέχρι τον Οκόμπο κι από τον Στράζελ μέχρι τον Ντιάλο, οι Μονεγάσκοι είχαν μεγαλύτερη συνέπεια εμπρός και πίσω.

Ο MVP

Μάικ Τζέιμς και Άλφα Ντιάλο έκαναν εκπληκτικό ματς και αξίζουν να μοιραστούν το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη. 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ είχε ο πρώτος, 27 πόντους και τις βολές για το 84-89 που έκριναν τον αγώνα είχε ο δεύτερος.

Ο αγώνας

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που ήταν αρκετά νευρικός εξαιτίας της πίεσης που άσκησαν Ντιάλο και Μπλόσομγκείμ στον Γάλλο και στον Βούλγαρό του. Γενικώς η Μονακό πίεζε με ασφυκτικό τρόπο, το ίδιο έκαναν όμως και οι Πειραιώτες που βρίσκονταν συνεχώς στον ρόλο του κυνηγού μέχρι ο Νιλικίνα να γράψει το 17-16 προς τα τέλη της πρώτης περιόδου (20-16).

Ο Μπαρτζώκας κράτησε τον Βεζένκοβ στο παρκέ στις αρχές της δεύτερης κι εκείνος έγραψε το 24-18 στο 11′, πριν ο ΜακΚίσικ πάρει τη σκυτάλη, η Μονακό τρέξει ένα σερί για να μετατρέψει το 30-22 στο 30-29 και ο Ντιάλο βάλει τρίποντο για το 33-32 στο 17′. Το ματς έμοιαζε με αγώνα playoffs, η ένταση των δύο προπονητών ήταν μεγάλη, με τον Παπανικολάου να μπαίνει στο 19′ μα βάζει σουτ από την γωνία για το 38-35 και το πρώτο μέρος να κλείνει στο 38-37,

Ο Μιλουτίνοβ ήταν αυτός που ξεχώρισε για τον Ολυμπιακό στις αρχές του δεύτερου μέρους, έκανε μπασκετικό μπούλινγκ στον Τάις και σκόραρε κατά ριπάς, ωστόσο η Μονακό έβρισκε συνεχώς μεγάλα σουτ και τα έβρισκε από αρκετούς παίκτες. Από τον Οκόμπι και από τον Τζέιμς, από τον Ντιάλο, για να πάει στο 54-61 στο 29′, σημείο στο οποίο επικράτησε ένταση ανάμεσα σε Ντόρσεϊ – Στράζελ, χωρίς κάτι περισσότερο.

Το 54-64 κάπως πάγωσε το ΣΕΦ, όμως η ένταση είχε γενικευτεί, ο Ολυμπιακός απάντησε με 6-0 για το 60-64 στο τέλος της τρίτης και το ματς ήταν ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα.

Ντόρσεϊ και Νιλικίνα εκμεταλλεύθηκαν την αθλητικότητα του Χολ στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Στράζελ και τον Οκόμπο να βάζουν μεγάλα σουτ για να κρατήσουν την Μονακό μπροστά (66-72 στο 33′). Ο Μπαρτζώκας έβαλε τον Φουρνιέ στο 36′, με το σκορ στο 72-79, όμως οι Μονεγάσκοι είχαν την υπομονή, την καλή κυκλοφορία και τα μεγάλα σουτ μέχρι ο Ολυμπιακός να αντιδράσει και να μειώσει στο 84-86 με γκολ-φάουλ του Ντόρσεϊ.

Στα 65″ ο Τάις έβαλε 1/2 βολές για το 84-87, στην επόμενη φάση ο Φουρνιέ αστόχησε σε τρίποντο, ο Γουόρντ έκανε το ίδιο μετά από λάθος του Τζέιμς και ο Ντιάλο έβαλε βολές για το +5 στα 19″, που δεν ανατράπηκε.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιόβτσιτς, Ράκις, Μπαένα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 8η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ (31/10 στις 21:15) και η Μονακό τον Παναθηναϊκό (31/10 στις 20:00).

