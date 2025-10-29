ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκεί μέχρι το τέλος!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Εκεί μέχρι το τέλος!

Η Ομόνοια ανέβηκε στην κορυφή με εμφάνιση που... ξεσήκωσε το κοινό της

Βροντοφώναξαν όσο ποτέ άλλοτε φέτος οι φίλοι του τριφυλλιού το σύνθημα: «Ομόνοια, λαός, πρωτάθλημα». Ο τρόπος που ήρθε η νίκη στο ντέρμπι απέναντι στην Πάφος FC ήταν αυτός που ξεσήκωσε το πράσινο κοινό, αφού το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ ήταν εντυπωσιακό από ένα σημείο και μετά στην αναμέτρηση, κατακτώντας δικαιότατα μία σπουδαία νίκη κόντρα στην κάτοχο του τροπαίου και, για πολλούς, το φαβορί και τη φετινή σεζόν. Έτριβαν τα μάτια τους, τόσο αυτοί που ήταν στο γήπεδο (κοντά στις 11000) όσο και αυτοί που το είδαν από την τηλεόραση. Δεν περίμεναν τόσο κυριαρχική εμφάνιση από την ομάδα τους, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που κυριολεκτικά «πάτησε» τον αντίπαλο και επιβραβεύτηκε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και έτσι θέλουν να τη βλέπουν και στα επόμενα ματς.

Η Ομόνοια ανέβηκε στην κορυφή και εκεί θέλει να μείνει μέχρι το τέλος. Έδειξε στο πιο δύσκολο, βάσει αντιπάλου, φετινό της παιχνίδι πως είναι ικανή και έστειλε τα… μηνύματά της. Είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα από πέρσι και είναι κάτι που αποτυπώνεται και στον αγωνιστικό χώρο. Βγάζει μία σιγουριά πως θα πάρει αυτό που θέλει, ακόμη και όταν βρεθεί πίσω στο σκορ, όπως έγινε στα δύο τελευταία ματς. Και αυτό φυσικά έχει τη σφραγίδα του Χένινγκ Μπεργκ. Ο Νορβηγός το ζει πολύ έντονα στον πάγκο και αυτή την ενέργεια τη μεταφέρει και στους παίκτες, όταν ειδικά στραβώσουν τα πράγματα.

Ο Σεμέδο πέτυχε ακόμη δύο γκολ και έφτασε τα εφτά, όμως πρωταγωνίστησαν και άλλοι στη σπουδαία ανατροπή. Όπως ο ασταμάτητος Μασούρας που μοιάζει σαν… μεταγραφή και ας ήταν στο ρόστερ από πέρσι, αλλά και ο Τάνκοβιτς. Και για να μην απειληθεί μία ομάδα, σαφώς όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους.

Καμία υποτίμηση

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση δεν είναι μακριά, αφού το προσεχές Σάββατο η Ομόνοια θα πάει στο Παραλίμνι για να παίξει με την Ένωση. Είναι το απόλυτο φαβορί, όμως δεν πρέπει να υπάρξει καμία υποτίμηση από το γεγονός ότι ο αντίπαλος είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Οι παίκτες του Μπεργκ οφείλουν να δουν και πάλι με υψίστη σοβαρότητα την αναμέτρηση και να αποδράσουν με το διπλό που θα τους κρατήσει στην κορυφή. Πέραν των Κουλιμπαλί και Άιτινγκ, δεν αντιμετωπίζει άλλα ιδιαίτερα προβλήματα η τεχνική ηγεσία, που ίσως κάνει ορισμένες αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα της Δευτέρας.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν σηκώνει κεφάλι η Λίβερπουλ, χαστούκι στο Άνφιλντ και αποκλεισμός

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ η Μονακό!

EUROLEAGUE

|

Category image

Κακή ισοπαλία για Παρί, αλλά της έκανε ανέλπιστο δώρο η Μετς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπή τίτλου και... Champions League από την επτάψυχη Μπόντο/Γκλιμτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πάλεψε όσο μπορούσε κόντρα στους Τούρκους η Εθνική Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Εκεί μέχρι το τέλος!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το γύρισε και έκανε το 2Χ2 στο κύπελλο με Μπενίτεθ ο ΠΑΟ

Ελλάδα

|

Category image

Κέρδισε την CSM Corona Brasov η Πετρολίνα ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Ήττα στην Ουγγαρία για την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ακάθεκτος ο Σίνερ, ζόρια για Ζβέρεφ

Τένις

|

Category image

Νίκη του Κεραυνού επί της KK Pelister στους ομίλους του FIBA Europe Cup!

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

|

Category image

Αυγουστή: «Μας ενδιαφέρει το κύπελλο, πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το άνετο πέρασμα του Απόλλωνα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Λείπουν ακόμη τέσσερα κομμάτια από το παζλ - Οι 4+8 ομάδες της φάσης των «16»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη