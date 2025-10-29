Εκεί μέχρι το τέλος!

Βροντοφώναξαν όσο ποτέ άλλοτε φέτος οι φίλοι του τριφυλλιού το σύνθημα: «Ομόνοια, λαός, πρωτάθλημα». Ο τρόπος που ήρθε η νίκη στο ντέρμπι απέναντι στην Πάφος FC ήταν αυτός που ξεσήκωσε το πράσινο κοινό, αφού το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ ήταν εντυπωσιακό από ένα σημείο και μετά στην αναμέτρηση, κατακτώντας δικαιότατα μία σπουδαία νίκη κόντρα στην κάτοχο του τροπαίου και, για πολλούς, το φαβορί και τη φετινή σεζόν. Έτριβαν τα μάτια τους, τόσο αυτοί που ήταν στο γήπεδο (κοντά στις 11000) όσο και αυτοί που το είδαν από την τηλεόραση. Δεν περίμεναν τόσο κυριαρχική εμφάνιση από την ομάδα τους, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που κυριολεκτικά «πάτησε» τον αντίπαλο και επιβραβεύτηκε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και έτσι θέλουν να τη βλέπουν και στα επόμενα ματς.

Η Ομόνοια ανέβηκε στην κορυφή και εκεί θέλει να μείνει μέχρι το τέλος. Έδειξε στο πιο δύσκολο, βάσει αντιπάλου, φετινό της παιχνίδι πως είναι ικανή και έστειλε τα… μηνύματά της. Είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα από πέρσι και είναι κάτι που αποτυπώνεται και στον αγωνιστικό χώρο. Βγάζει μία σιγουριά πως θα πάρει αυτό που θέλει, ακόμη και όταν βρεθεί πίσω στο σκορ, όπως έγινε στα δύο τελευταία ματς. Και αυτό φυσικά έχει τη σφραγίδα του Χένινγκ Μπεργκ. Ο Νορβηγός το ζει πολύ έντονα στον πάγκο και αυτή την ενέργεια τη μεταφέρει και στους παίκτες, όταν ειδικά στραβώσουν τα πράγματα.

Ο Σεμέδο πέτυχε ακόμη δύο γκολ και έφτασε τα εφτά, όμως πρωταγωνίστησαν και άλλοι στη σπουδαία ανατροπή. Όπως ο ασταμάτητος Μασούρας που μοιάζει σαν… μεταγραφή και ας ήταν στο ρόστερ από πέρσι, αλλά και ο Τάνκοβιτς. Και για να μην απειληθεί μία ομάδα, σαφώς όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους.

Καμία υποτίμηση

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση δεν είναι μακριά, αφού το προσεχές Σάββατο η Ομόνοια θα πάει στο Παραλίμνι για να παίξει με την Ένωση. Είναι το απόλυτο φαβορί, όμως δεν πρέπει να υπάρξει καμία υποτίμηση από το γεγονός ότι ο αντίπαλος είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Οι παίκτες του Μπεργκ οφείλουν να δουν και πάλι με υψίστη σοβαρότητα την αναμέτρηση και να αποδράσουν με το διπλό που θα τους κρατήσει στην κορυφή. Πέραν των Κουλιμπαλί και Άιτινγκ, δεν αντιμετωπίζει άλλα ιδιαίτερα προβλήματα η τεχνική ηγεσία, που ίσως κάνει ορισμένες αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα της Δευτέρας.