Δεν σηκώνει κεφάλι η Λίβερπουλ, χαστούκι στο Άνφιλντ και αποκλεισμός

Η Λίβερπουλ υπέστη βαριά ήττα στο Άνφιλντ, χάνοντας με 0-3 από την Κρίσταλ Πάλας. Με αυτόν τον τρόπο, οι κόκκινοι αποχαιρέτησαν πρόωρα το League Cup, αφήνοντας με μία πικρή γεύση τους φιλάθλους τους, οι οποίοι είδαν την ομάδα, που διανύει κακό φεγγάρι αγωνιστικά, να δίνει συνέχεια στα αρνητικά αποτελέσματα (6 ήττες στα τελευταία 7 ματς).

Από εκεί και πέρα, η Άρσεναλ ξεπέρασε σχετικά εύκολα το εμπόδιο της Μπράιτον με 2-0 στο «Emirates» και προκρίθηκε στους «8» του League Cup Αγγλίας. Για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα των «Γλάρων» βρέθηκε ο Μπάμπης Κωστούλας που αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, ενώ ο Στέφανος Τζίμας αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο. Ο 18χρονος Νουανέρι (57΄) και ο Σάκα (76΄) πέτυχαν τα γκολ των νικητών.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του League Cup Αγγλίας:

Γκρίμσμπι-Μπρέντφορντ 0-5

Γουίκομ-Φούλαμ 4-5 πέν. (κ.αγ. 1-1)

Ρέξαμ-Κάρντιφ 1-2

Άρσεναλ-Μπράιτον 2-0

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 0-3

Σουόνσι-Μάντσεστερ Σίτι 1-3

Γουλβς-Τσέλσι 3-4

Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-0