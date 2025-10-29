ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν σηκώνει κεφάλι η Λίβερπουλ, χαστούκι στο Άνφιλντ και αποκλεισμός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δεν σηκώνει κεφάλι η Λίβερπουλ, χαστούκι στο Άνφιλντ και αποκλεισμός

Σε πολύ κακό φεγγάρι οι κόκκινοι του Σλοτ.

Η Λίβερπουλ υπέστη βαριά ήττα στο Άνφιλντ, χάνοντας με 0-3 από την Κρίσταλ Πάλας. Με αυτόν τον τρόπο, οι κόκκινοι αποχαιρέτησαν πρόωρα το League Cup, αφήνοντας με μία πικρή γεύση τους φιλάθλους τους, οι οποίοι είδαν την ομάδα, που διανύει κακό φεγγάρι αγωνιστικά, να δίνει συνέχεια στα αρνητικά αποτελέσματα (6 ήττες στα τελευταία 7 ματς).

Από εκεί και πέρα, η Άρσεναλ ξεπέρασε σχετικά εύκολα το εμπόδιο της Μπράιτον με 2-0 στο «Emirates» και προκρίθηκε στους «8» του League Cup Αγγλίας. Για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα των «Γλάρων» βρέθηκε ο Μπάμπης Κωστούλας που αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, ενώ ο Στέφανος Τζίμας αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο. Ο 18χρονος Νουανέρι (57΄) και ο Σάκα (76΄) πέτυχαν τα γκολ των νικητών.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του League Cup Αγγλίας:

Γκρίμσμπι-Μπρέντφορντ 0-5

Γουίκομ-Φούλαμ 4-5 πέν. (κ.αγ. 1-1)

Ρέξαμ-Κάρντιφ 1-2

Άρσεναλ-Μπράιτον 2-0

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 0-3

Σουόνσι-Μάντσεστερ Σίτι 1-3

Γουλβς-Τσέλσι 3-4

Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-0

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν σηκώνει κεφάλι η Λίβερπουλ, χαστούκι στο Άνφιλντ και αποκλεισμός

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ η Μονακό!

EUROLEAGUE

|

Category image

Κακή ισοπαλία για Παρί, αλλά της έκανε ανέλπιστο δώρο η Μετς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπή τίτλου και... Champions League από την επτάψυχη Μπόντο/Γκλιμτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πάλεψε όσο μπορούσε κόντρα στους Τούρκους η Εθνική Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Εκεί μέχρι το τέλος!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το γύρισε και έκανε το 2Χ2 στο κύπελλο με Μπενίτεθ ο ΠΑΟ

Ελλάδα

|

Category image

Κέρδισε την CSM Corona Brasov η Πετρολίνα ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Ήττα στην Ουγγαρία για την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ακάθεκτος ο Σίνερ, ζόρια για Ζβέρεφ

Τένις

|

Category image

Νίκη του Κεραυνού επί της KK Pelister στους ομίλους του FIBA Europe Cup!

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

|

Category image

Αυγουστή: «Μας ενδιαφέρει το κύπελλο, πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το άνετο πέρασμα του Απόλλωνα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Λείπουν ακόμη τέσσερα κομμάτια από το παζλ - Οι 4+8 ομάδες της φάσης των «16»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη