Ανανέωσε στον Παναθηναϊκό ο Μήτογλου!

Παίκτης του Παναθηναϊκού και για τα επόμενα τρία χρόνια είναι κι επίσημα ο Ντίνος Μήτογλου.

Ο Έλληνας άσος δεν το κουνάει από το ΟΑΚΑ και θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το «τριφύλλι» τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν κι επίσημα τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Ο Παναθηναϊκός «έδεσε» και τον Μήτογλου, κρατώντας τον ελληνικό κορμό τουλάχιστον μέχρι το 2028 (λήγουν τα συμβόλαια των Σαμοντούροβ, Τολιόπουλου και Καλαϊτζάκη), έχοντας τη βάση των παικτών της Εθνικής ομάδας.

Ο Έλληνας άσος πήρε μία γενναία αύξηση στις απολαβές του, με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να αναγνωρίζουν την προσφορά του και τη συμβολή του και να τον ανταμοίβουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Μήτογλου έως το καλοκαίρι του 2029».

sdna.gr 

