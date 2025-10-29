ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήττα στην Ουγγαρία για την Ανόρθωση

Ήττα στην Ουγγαρία για την Ανόρθωση

Με ήττα στην Ουγγαρία τελείωσε η προσπάθεια της Ανόρθωσης για την 3η αγωνιστική των ομίλων στο FIBA Europe Cup

Δεν τα κατάφερε η Ανόρθωση στην 3η της προσπάθεια για τον 8ο όμιλο του FIBA Europe Cup, καθώς μετά την αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην Ουγγαρία, έχασε από τη Szombathely με 98-56.

Η προσπάθεια της Ανόρθωσης, είχε δυσκολέψει από νωρίς, καθώς η Ουγγρική ομάδα είχε αποκτήσει ένα σαφές προβάδισμα, που εν τέλει ήταν αδύνατον για την Κυπριακή ομάδα να διεκδικούσε κάτι από την αναμέτρηση...

Στο ημίχρονο, η Szombathely είχε προηγηθεί με 43-25.

Για την Ανόρθωση πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αγωνίστηκε ο Christensen και επομένως, παρατάχθηκε με τρεις ξένους.

Δυναμικό ήταν το μπάσιμο της Ουγγρικής ομάδας στην αναμέτρηση, καθώς στο 5` είχε προηγηθεί με 12-2 και έτσι, η Ανόρθωση βρέθηκε από νωρίς σε δύσκολη θέση.

Ωστόσο στη συνέχεια η Κυπριακή ομάδα βρήκε κάποιες λύσεις στην επίθεση, που ωστόσο δεν είχαν αποφέρει αισθητή μείωση της διαφοράς και έτσι, με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, η Szombathely προηγήθηκε με 20-11.

Στις αρχές της 2ης περιόδου η Ανόρθωση μείωσε σε 20-15, αλλά στη συνέχεια ήταν και πάλι η ομάδα της Ουγγαρίας που εύρισκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση, για να ανεβάσει έτσι τη διαφορά στο +13 (30-17), κάτι που συνέβη στο 15`.

Στα επόμενα χρονικά σημεία, η Szombathely ανέβασε τη διαφορά στο +17, όταν το αποτέλεσμα πήγε στο 39-22 και με τη λήξη του ημιχρόνου, η τιμή, ανέβηκε στο -18 για την Ανόρθωση που ήταν πίσω, με 43-25.  

Κατά την 3η περίοδο η γηπεδούχος, κράτησε έναν ψηλό ρυθμό και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ανεβάζει σταθερά την υπέρ της διαφορά και όπως φάνηκε μέσα από την εικόνα, η Ανόρθωση δεν μπορούσε να ακολουθήσει...

Χαρακτηριστικό ήταν το ότι μετά τα μισά της 3ης περιόδου, η διαφορά ξεπέρασε τους 30 πόντους και παρέμενε σταθερά σε αυτήν την τιμή, ως και την ολοκλήρωση της, με την οποία, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 71-36.

Συνεχίζοντας η Ουγγρική ομάδα να κυριαρχεί και στις αρχές της 4ης περιόδου, ανέβασε τη διαφορά στο +44 (80-36) και πλέον, τα εναπομείναντα χρονικά σημεία, είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, δυσάρεστο βέβαια για την Ανόρθωση...

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, η Szombathely έφθασε στη νίκη με τελικό αποτέλεσμα, 98-56.

Δεκάλεπτα: 20-11, 43-25, 71-36, 98-56.

Szombathely (ΜKonakov): Perl 15 (1), Varadi 10 (2), Novakovic 12 (2), Wojcik 3, Belo 18, Dez 5 (1), Keller 7, Whelan 14 (2), Bognar 7, Herger, Veraszto, Jovanovic 7.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Hawkins 21 (1), Johansson 7 (1), Kuany 8 (1), Μαραγκός 7, Muosa 3, Ελευθερίου, Αγαθόκλη, Τομπάζος 3 (1), Garcia 2, Χειμώνας 3 (1).

