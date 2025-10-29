Κακή ισοπαλία για Παρί, αλλά της έκανε ανέλπιστο δώρο η Μετς!

Η Παρί Σεν Ζερμέν ναι μεν ξέρει πως θα έχει μπελάδες με το δικό της κακό αποτέλεσμα στην έδρα της Λοριάν, με την οποία έμεινε στο 1-1 για τη 10η αγωνιστική της Ligue1, αλλά από το πουθενά ήρθε… δώρο για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, ώστε να διατηρηθεί μέχρι νεοτέρας στο +2 στην κορυφή.

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης σκόραραν με τον Μέντες στο 49’, ισοφαρίστηκαν αμέσως από τον Ίγκορ Σίλβα στο 51’ και το σκορ έμεινε στην ισοπαλία (1-1), για την οποία στο σύνολο του Λουίς Ενρίκε υπάρχει χαρμολύπη. Βέβαια, θα πρέπει στην Παρί να διαπιστώσουν και τι συμβαίνει με τον Ντουέ που αποχώρησε πάνω σε φορείο.

Η Μετς έκανε το θαύμα της για να βοηθήσει τους Παριζιάνους, αφού η ουραγός της κατηγορίας επικράτησε 2-0 της Λανς με γκολ στο 87’ και το 91’ και ολοκλήρωσε το ματς με παίκτη λιγότερο!

Η Νις με το 2-0 επί της Λιλ σκαρφάλωσε στους 17 βαθμούς, ενώ, η Χάβρη αποσπάστηκε από τις τελευταίες θέσεις με το 1-0 επί της Μπρεστ που διατηρείται με το άγχος στα χαμηλά…

