ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κακή ισοπαλία για Παρί, αλλά της έκανε ανέλπιστο δώρο η Μετς!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κακή ισοπαλία για Παρί, αλλά της έκανε ανέλπιστο δώρο η Μετς!

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχασε βαθμούς στην έδρα της Λοριάν (1-1), αλλά η Μετς από το πουθενά φρόντισε να κάνει πιο… αποδεκτή την ισοπαλία για τους Πρωταθλητές, επικρατώντας 2-0 της Λανς!

Η Παρί Σεν Ζερμέν ναι μεν ξέρει πως θα έχει μπελάδες με το δικό της κακό αποτέλεσμα στην έδρα της Λοριάν, με την οποία έμεινε στο 1-1 για τη 10η αγωνιστική της Ligue1, αλλά από το πουθενά ήρθε… δώρο για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, ώστε να διατηρηθεί μέχρι νεοτέρας στο +2 στην κορυφή.

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης σκόραραν με τον Μέντες στο 49’, ισοφαρίστηκαν αμέσως από τον Ίγκορ Σίλβα στο 51’ και το σκορ έμεινε στην ισοπαλία (1-1), για την οποία στο σύνολο του Λουίς Ενρίκε υπάρχει χαρμολύπη. Βέβαια, θα πρέπει στην Παρί να διαπιστώσουν και τι συμβαίνει με τον Ντουέ που αποχώρησε πάνω σε φορείο.

Η Μετς έκανε το θαύμα της για να βοηθήσει τους Παριζιάνους, αφού η ουραγός της κατηγορίας επικράτησε 2-0 της Λανς με γκολ στο 87’ και το 91’ και ολοκλήρωσε το ματς με παίκτη λιγότερο!

Η Νις με το 2-0 επί της Λιλ σκαρφάλωσε στους 17 βαθμούς, ενώ, η Χάβρη αποσπάστηκε από τις τελευταίες θέσεις με το 1-0 επί της Μπρεστ που διατηρείται με το άγχος στα χαμηλά…

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανανεώθηκε η κράτηση του… κατάδικου - Συνεννοούνταν με βιντεοκλήσεις από τις Κεντρικές

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Μαέ των τριών γκολ κάνει πολύ περισσότερα

Απόψεις

|

Category image

Τεττέη και Παντελίδης επίσημα στον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Βινίσιους ζήτησε τελικά συγνώμη και από τον Αλόνσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τις έκανε 100 ο Γκολντάρ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κωνσταντίνου: «Αν θέλουμε να ρεφάρουμε πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στις τελευταίες θέσεις του Fair Play της UEFA η Κύπρος λόγω συμπεριφοράς οπαδών!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μήτογλου: «Ο Παναθηναϊκός είναι η οικογένειά μου – Πάμε στο Μονακό για τη νίκη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Super Cup Κύπρου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Δικαιολογίες που τρομάζουν...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Γιαμάλ θέλει να μετακομίσει για λόγους ασφαλείας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φεγγάρια...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το Σαν Μαρίνο τρολάρει ασύστολα την Λίβερπουλ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άλλες οι προτεραιότητες, όμως λείπει από την τροπαιοθήκη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Θύμισε τον παλιό καλό Απόλλωνα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη