Ανατροπή τίτλου και... Champions League από την επτάψυχη Μπόντο/Γκλιμτ!

Επτάψυχη αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά η Μπόντο/Γκλιμτ. Παρότι είχε κακή απόδοση για τουλάχιστον 70 λεπτά, έβγαλε κυνισμό αλλά και χαρακτήρα για να αποδράσει με τεράστιο διπλό από την έδρα της Μπραν (1-2).

Κάπως έτσι, η Μπόντο πήρε κεφάλι στην κούρσα του τίτλου, αφού βρίσκεται στο +2 από τη δεύτερη Βίκινγκ και πλέον ορίζει την μοίρα της. Διότι με 4/4 κλειδώνει τον τίτλο, ενώ ακόμη και με 10 βαθμούς πιθανότατα θα το πάρει αφού διαθέτει καλύτερο συντελεστή τερμάτων (+48 έναντι +32 της Βίκινγκ).Η εν λόγω εξέλιξη αφορά άμεσα και τον Ολυμπιακό, αφού κοντράρεται με τους Νορβηγούς στο Club Ranking για το έξτρα εισιτήριο για τη League Phase του Champions League της νέας σεζόν!

Στα του ματς, η Μπραν ήταν καθόλα ανώτερη και κατάφερε να προηγηθεί στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Χολμ. Κρατούσε σχετικά άνετα το προβάδισμά της και έψαχνε συχνά-πυκνά το δεύτερο γκολ, χωρίς όμως επιτυχία.

Με την Μπόντο να χτυπά στην τρίτη της τελική στο ματς, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 76' με τον Χέλμερσεν. Δέκα λεπτά αργότερα δε, εκμεταλλεύτηκε την ανισορροπία στην άμυνα της Μπραν και ο Μπλούμπεργκ υπέγραψε την ανατροπή που αυξάνει στο μέγιστο τις πιθανότητές της για την κατάκτηση του τίτλου.

sport-fm.gr