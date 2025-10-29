ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή τίτλου και... Champions League από την επτάψυχη Μπόντο/Γκλιμτ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανατροπή τίτλου και... Champions League από την επτάψυχη Μπόντο/Γκλιμτ!

Η Μπόντο/Γκλιμτ είχε κακή απόδοση για 70 λεπτά, αλλά σκόραρε δις στο φινάλε για να πάρει διπλό τίτλου στην έδρα της Μπραν (1-2).

Επτάψυχη αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά η Μπόντο/Γκλιμτ. Παρότι είχε κακή απόδοση για τουλάχιστον 70 λεπτά, έβγαλε κυνισμό αλλά και χαρακτήρα για να αποδράσει με τεράστιο διπλό από την έδρα της Μπραν (1-2).

Κάπως έτσι, η Μπόντο πήρε κεφάλι στην κούρσα του τίτλου, αφού βρίσκεται στο +2 από τη δεύτερη Βίκινγκ και πλέον ορίζει την μοίρα της. Διότι με 4/4 κλειδώνει τον τίτλο, ενώ ακόμη και με 10 βαθμούς πιθανότατα θα το πάρει αφού διαθέτει καλύτερο συντελεστή τερμάτων (+48 έναντι +32 της Βίκινγκ).Η εν λόγω εξέλιξη αφορά άμεσα και τον Ολυμπιακό, αφού κοντράρεται με τους Νορβηγούς στο Club Ranking για το έξτρα εισιτήριο για τη League Phase του Champions League της νέας σεζόν!

Στα του ματς, η Μπραν ήταν καθόλα ανώτερη και κατάφερε να προηγηθεί στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Χολμ. Κρατούσε σχετικά άνετα το προβάδισμά της και έψαχνε συχνά-πυκνά το δεύτερο γκολ, χωρίς όμως επιτυχία.

Με την Μπόντο να χτυπά στην τρίτη της τελική στο ματς, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 76' με τον Χέλμερσεν. Δέκα λεπτά αργότερα δε, εκμεταλλεύτηκε την ανισορροπία στην άμυνα της Μπραν και ο Μπλούμπεργκ υπέγραψε την ανατροπή που αυξάνει στο μέγιστο τις πιθανότητές της για την κατάκτηση του τίτλου.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανανεώθηκε η κράτηση του… κατάδικου - Συνεννοούνταν με βιντεοκλήσεις από τις Κεντρικές

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Μαέ των τριών γκολ κάνει πολύ περισσότερα

Απόψεις

|

Category image

Τεττέη και Παντελίδης επίσημα στον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Βινίσιους ζήτησε τελικά συγνώμη και από τον Αλόνσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τις έκανε 100 ο Γκολντάρ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κωνσταντίνου: «Αν θέλουμε να ρεφάρουμε πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στις τελευταίες θέσεις του Fair Play της UEFA η Κύπρος λόγω συμπεριφοράς οπαδών!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μήτογλου: «Ο Παναθηναϊκός είναι η οικογένειά μου – Πάμε στο Μονακό για τη νίκη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Super Cup Κύπρου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Δικαιολογίες που τρομάζουν...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Γιαμάλ θέλει να μετακομίσει για λόγους ασφαλείας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φεγγάρια...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το Σαν Μαρίνο τρολάρει ασύστολα την Λίβερπουλ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άλλες οι προτεραιότητες, όμως λείπει από την τροπαιοθήκη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Θύμισε τον παλιό καλό Απόλλωνα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη