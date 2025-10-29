Ακάθεκτος ο Σίνερ, ζόρια για Ζβέρεφ

Ο 24χρονος Ιταλός (Νο.2) άφησε εκτός τον Βέλγο Ζιζού Μπεργκς (Νο.41) με 6-4, 6-2 και θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον Φραν Σερούντολο, που λύγισε με 7-5, 1-6, 7-6(4) τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς.

Ο Σίνερ μετράει πλέον 21 σερί νίκες indoors και αν φύγει με τον τίτλο από τη γαλλική πρωτεύουσα, τότε θα επιστρέψει στο Νο.1 του κόσμου και θα μείνει εκεί για μία εβδομάδα, καθώς θα χάσει στη συνέχεια τους βαθμούς από την περσινή νίκη του στο ATP Finals. Δεν έχει πάει, πάντως, ποτέ πέρα από τον τρίτο γύρο στο Παρίσι!

Καλά ξεκίνησε και ο κάτοχος του τίτλου, ο Σάσα Ζβέρεφ (Νο.3), αν και ίδρωσε για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αργεντινού Ούγκο Καραμπέλι (Νο.49). Επικράτησε με 6-7(5), 6-1, 7-5 και θα παίξει στη συνέχεια με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, που άφησε εκτός τον «γηπεδούχο» Αρτούρ Καζό με 7-6(5), 6-4 και πανηγύρισε α λα Στεφ Κάρι, στέλνοντας για ύπνο του Γάλλους φιλάθλους!

