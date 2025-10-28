Έφτιαξε συντελεστή και… ψυχολογία με το παρθενικό του τρίποντο ο Παναιτωλικός!

Ανεβασμένος Παναιτωλικός και στο… Κύπελλο. Σε ένα ματς με πολύ καλό ρυθμό και μπόλικες ευκαιρίες, οι Αγρινιώτες επικράτησαν με 4-1 της Ελλάς Σύρου, για να πανηγυρίσουν το πρώτο τους τρίποντο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μετά από 3 αγωνιστικές.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου διατηρεί ελπίδες πρόκρισης, αφού αν νικήσει τελευταία αγωνιστική τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη θα φανεί αν θα υπερτερεί σε πιθανές ισοβαθμίες. Την ίδια ώρα, οι νησιώτες έμειναν στους 3 πόντους, αλλά έχουν αρνητικό συντελεστή και την τελευταία αγωνιστική υποδέχονται σε ματς γιορτή τον Ολυμπιακό.

Στα αμιγώς αγωνιστικά, το παιχνίδι τα είχε… όλα στο ξεκίνημά του. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Τσούρα βρήκε για παρθενική φορά δίχτυα με τον Παναιτωλικό, ανοίγοντας το σκορ αλλά η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε άμεσα. Διότι στην αμέσως επόμενη φάση, κέρδισαν πέναλτι το οποίο μετουσίωσε σε γκολ για το 1-1 ο Γιάκος.

Το ματς είχε ξέφρενο ρυθμό και ο Παναιτωλικός στο 13ο λεπτό σκόραρε εκ νέου, για να πάρει δεύτερο προβάδισμα, αυτή τη φορά με γκολ του Ματσάν, με το 2-1 να παραμένει ως το φινάλε του ημιχρόνου.

Παρόμοια η εικόνα του αγώνα και στο δεύτερο μέρος, με τον Παναιτωλικό να είναι καλύτερος αλλά και η Ελλάς Σύρου να έχει τις στιγμές της. Ωστόσο, η πλάστιγγα έγειρε οριστικά υπέρ των γηπεδούχων στο 61’ με το γκολ του Αγκίρε, για να έρθει ο ίδιος ποδοσφαιριστής στο 84ο λεπτό να βάλει το κερασάκι στην τούρτα (4-1).

Αναλυτικά το πρόγραμμα Κυπέλλου Ελλάδος για την 3η αγωνιστική της League Phase:

Τρίτη 28/10

ΟΦΗ - Ηρακλής 3-1

Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου 4-1

Κηφισιά-Athens Kallithea (20:00)

Τετάρτη 29/10

Αιγάλεω-Άρης (15:00)

Ηλιούπολη-ΑΕΚ (15:30)

Ολυμπιακός-Βόλος (17:30)

Λεβαδειακός-Asteras AKTOR (18:30)

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (19:30)

ΠΑΟΚ-ΑΕΛ Novibet (21:30)

sport-fm.gr