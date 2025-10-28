Αλύγιστη ΑΕΚ έκανε το 3/3 και φουλάρει για την κορυφή του ομίλου της στο BCL!

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα με τις δύο ομάδες να κάνουν κάποια μαζεμένα λάθη και να δυσκολεύονται στο να βάλουν την μπάλα στο καλάθι. Η Λέβιτσε προηγήθηκε με 5-0 στο δίλεπτο, για να ακολουθήσει ένα σερί 6-0 δια χειρός Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Σίλβα για το πρώτο προβάδισμα της ΑΕΚ και το 6-5 στο 4ο λεπτό. Δύο μαζεμένα λάθη της «Ένωσης» ωστόσο, σε συνδυασμό με τις αργές επιστροφές των «κιτρινόμαυρων» στην άμυνα, επέτρεψαν στους γηπεδούχους να τρέξουν σερί 7-0 και να προηγηθούν με 12-6 δύο λεπτά αργότερα.

Με τους Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Σίλβα να πετυχαίνουν μαζί 50 πόντους, η ΑΕΚ πέρασε πολύ δύσκολα από την Μπρατσιλάβα, επικρατώντας οριακά με σκορ 71-69 της Λέβιτσε για το 3/3 στο φετινό BCL!

Κάπου εκεί βγήκε μπροστά ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, με τον Αμερικανό γκαρντ να παίρνει το... όπλο του και με τρία τρίποντα μέσα σε διάστημα 3,5 λεπτών να βάζει την «Ένωση» σε θέση οδηγού για το 17-12 στο 9'! Οι Σλοβάκοι μπόρεσαν να μαζέψουν τη διαφορά στο φινάλε με ένα γκολ-φάουλ του Κίβιμακι και τις βολές του Κάριους, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 19-17.

Με ένα τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και τέσσερις μαζεμένους πόντους του Σίλβα, η ΑΕΚ ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +7 και το 26-19 στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Παρ' όλα αυτά, η καλή εικόνα της «Ένωσης» δεν είχε συνέχεια, αφού, αναλώθηκε σε πολλά χαμένα τρίποντα και μέτριες επιλογές επιθετικά, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα του Μίκαλ Μάντζιν να μαζέψει τη διαφορά και μάλιστα να προσπεράσει για το 29-28 στο 15ο λεπτό με μπροστάρη τον Άντρε Γουέσον. Έκτοτε, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε ένα μπρά-ντε-φερ, αφού καμία ομάδα δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ. Με πρωταγωνιστή τον ΡάιΚουαν Γκρέι, το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα μπόρεσε να διατηρήσει το πάνω χέρι στο σκορ και να πάει στα αποδυτήρια μπροστά με διαφορά ενός καλαθιού (36-28). Αξιοσημείωτο είναι πως στο πρώτο 20λεπτο, οι Γκρέι, Σίλβα και Μπάρτλεϊ είχαν τους 31 πόντους της «Ένωσης»!

Αρκετά νευρικές ήταν και οι δύο ομάδες στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, με την ΑΕΚ να υποπίπτει σε δύο μαζεμένα λάθη, αλλά και σε μερικές βιαστικές επιλογές στην επίθεση, διατηρώντας ωστόσο το πάνω χέρι στο σκορ (40-41) στο 23ο λεπτό. Με τον Σίλβα να κυριαρχεί στους... αιθέρες και να κατεβάζει το ένα ριμπάουντ μετά το άλλο, η «Ένωση» έτρεξε ένα αναπάντητο σερί 5-0, προτού ο Γκρέι με υπέροχο fader away γράψει το +7 για το 48-41 στο 25'.

Η Λέβιτσε μείωσε προσωρινά στο 48-45, για να ακολουθούν οι βολές του Λεκαβίτσιους και το δύσκολο τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου από τη γωνία, ανεβάζοντας τη διαφορά για πρώτη φορά στο +8 και το 53-45 δύο λεπτά αργότερα. Και ενώ όλα έδειχναν πως οι «κιτρινόμαυροι» είχαν βάλει το... νερό στο αυλάκι, τα φθηνά λάθη, «γκρέμισαν» ό,τι έχτιζε η ΑΕΚ, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο 56-51 της περιόδου.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί όπου η ΑΕΚ συνέχισε να χάνει τρίποντα, αλλά και φαινομενικά εύκολα σουτ, μιας και έδειχνε να μην έχει το καθαρό μυαλό. Την ίδια ώρα, ο ΜακΓκιν πήρε τη Λέβιτσε στους ώμους του και με οκτώ προσωπικούς πόντους, έβαλε τους Σλοβάκους μπροστά στο σκορ για το 61-60 στο 35ο λεπτό. Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ των γηπεδούχων συνέχισε να «βομβαρδίζει» το καλάθι της ΑΕΚ, γράφοντας το 67-64 στο 38ο λεπτό.

Κάπου εκεί, ο Μπράντλεϊ, που έκανε ένα μέτριο έως κακό δεύτερο ημίχρονο, βγήκε μπροστά για την «Ένωση» και με πέντε μαζεμένους πόντους έβαλε τους «κιτρινόμαυρους» σε θέση οδηγού για το 71-67 στο 39'! Ένα μικρό, πλην όμως υπερπολύτιμο προβάδισμα που μπόρεσαν οι παίκτες του Σάκοτα να διαφυλάξουν μέχρι το φινάλε και να φτάσουν σε μια μεγάλη νίκη με το τελικό 71-69.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 36-38, 51-56, 69-71.

