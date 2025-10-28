ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ο Στέφανος Κοτσόλης

Οι δομικές αλλαγές στο οργανόγραμμα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού συνεχίζονται, με τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο να έχει καταλήξει στο όνομα του Στέφανου Κοτσόλη για τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου της ομάδας, με τον παλιό άσο του «τριφυλλιού» να είναι έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή του.

Ο μεγαλομέτοχος του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, είχε δεχθεί εισήγηση απ' τον Φράνκο Μπαλντίνι για να δημιουργηθεί ένα διευρυμένο οργανόγραμμα στην ομάδα με την παρουσία κι ενός διευθυντή ποδοσφαίρου, εκτός από τον τεχνικό διευθυντή (που θα αντικαταστήσει τον Γιάννη Παπαδημητρίου) στα πρότυπα των ιταλικών ομάδων.

Για τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου, ο κ. Αλαφούζος είχε ξεχωρίσει εξαρχής τον Κοτσόλη, τεχνικο διευθυντή της Κηφισιάς εδώ και μία τετραετία, ως ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να δώσει «ισορροπία» στη λειτουργία της ΠΑΕ και στη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας, Ράφα Μπενίτεθ, το νέο τεχνικό διευθυντή και τον Μπαλντίνι.

Έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ο οποίος θα γνωρίζει πολύ καλά το κλαμπ και τις «ιδιαιτερότητες» που έχει ο Παναθηναϊκός, θα έχει παρουσία στο «Γ. Καλαφάτης» και στη καθημερινότητα της ομάδας και θα έχει «τριβή» με τον συγκεκριμένο ρόλο.

Γι' αυτό κι ο Κοτσόλης ήταν η πρώτη επιλογή του, έχοντας πλέον πολύ προχωρημένες συζητήσεις μαζί του, προκειμένου να αναλάβει αυτή τη θέση στην ομάδα. Ο ίδιος άλλωστε, προέρχεται κι απ’ τα «σπλάχνα» του Παναθηναϊκού (έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του απ’ την ακαδημία των «πράσινων»), έχει παίξει συνολικά 15 χρόνια στους «πράσινους» σε δυο θητείες και είναι πια προ των πυλών της επιστροφής του.

Εκτός απ’ το θέμα του Κοτσόλη, στον Παναθηναϊκό θα ασχοληθούν και με την πρόσληψη τεχνικού διευθυντή απ' την αγορά του εξωτερικού, ο οποίος θα έχει έναν πιο διευρυμένο ρόλο στο διευθυντικό οργανόγραμμα. Γι' αυτή τη θέση, όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, δεν είναι στους βασικούς υποψήφιους ο Ιταλός Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε, αλλά «παίζει» δυνατά ένα άλλο όνομα απ' το εξωτερικό.

