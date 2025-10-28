Με σημαντικές απουσίες η αποστολή της ΑΕΛ Novibet ενόψει ΠΑΟΚ

Δείτε την αποστολή της ΑΕΛ Novibet, για την εκτός έδρας αναμέτρησής της με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Η ΑΕΛ Novibet φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας το βράδυ της Τετάρτης (29/10, 21:30), για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Οι Θεσσαλοί ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση, με τον Στέλιο Μαλεζά να ανακοινώνει την αποστολή, αφήνοντας εκτός μερικούς σημαντικούς ποδοσφαιριστές του, έχοντας προφανώς στο μυαλό του και το σημαντικό επερχόμενο παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στον Λεβαδειακό, για το πρωτάθλημα.

Έτσι, ο προπονητής των «βυσσινί» δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ουάρντα, Ατανάσοφ, Μούργο, Κοσονού, Πέρες και Δεληγιαννίδη.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Στάικος, Σουρλής, Αντράντα, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Δημηνίκος, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Φαϊζάλ, Βινιάτο και Γκαράτε

sport-fm.gr