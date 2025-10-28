Χειρουργήθηκε ο Παπαγιάννης, εκτός δράσης για 8 μήνες!

Ο Γιώργος Παπαγιάννης, όπως ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές, υποβλήθηκε σήμερα (28/10) με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης στον πρόσθιο χιαστό στο αριστερό του γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου οκτώ μήνες.

Η ανακοίνωση:

«Ο Γιώργος Παπαγιάννης υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση μετά τον τραυματισμό του στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού.

Ο Δρ. Ουγκούρ Ντιλίτσικ δήλωσε ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής και ότι ο παίκτης θα μείνει εκτός δράσης για περίπου οκτώ μήνες».