Τα χαμόγελα αυτή τη φορά να διαρκέσουν

Με την επικράτηση επί της Ε.Ν. Ύψωνα με γκολ του Νατέλ στο 87ο λεπτό, το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς πήρε ανάσα και απομακρύνθηκε κάπως από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ παράλληλα κράτησε επαφή με την εξάδα. Είναι δεδομένο πως έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, όμως πανηγυρίστηκε ένα τρίποντο που φέρνει ηρεμία και δίνει χρόνο για διορθώσεις χωρίς αφόρητη πίεση.

Το στοίχημα πλέον είναι τα χαμόγελα να διαρκέσουν και αυτό θα γίνεται με σερί νίκες. Παρ' όλο που το επόμενο εμπόδιο είναι αρκετά υψηλό για την ΑΕΛ καθώς θα πάει στο «Στέλιος Κυριακίδης» για να παίξει με την Πάφος FC, κάποτε θα πρέπει να γίνουν και οι υπερβάσεις στον δρόμο προς την επίτευξη των στόχων. Να σημειωθεί πως, για πρώτη φορά μετά την πρεμιέρα, δεν παραβιάστηκε η εστία. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κρατήσει για να χτίσει ένα σερί, νοουμένου φυσικά πως θα βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει.

Στο μεταξύ, με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή η κοινωνική πρωτοβουλία της ΑΕΛ σε συνεργασία με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου του Μαστού. Όλα τα έσοδα της εκστρατείας θα διατεθούν για τη στήριξη των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους.