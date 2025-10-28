ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λίγο απροετοίμαστος και άτυχος

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Λίγο απροετοίμαστος και άτυχος

Έδειξε να αποπροσανατολίζεται ο Άρης στην εξόρμησή του στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» απέναντι στην Ανόρθωση.

Υπολόγιζε, λόγω της κατάστασης της «Κυρίας» όσον αφορά την εικόνα της, πως θα έπαιρνε εύκολα το τρίποντο. Όμως, κυρίως στην επανάληψη, ήταν ασύνδετος και δεν είχε τις επιθετικές εμπνεύσεις που θα του έφερναν την ανατροπή. Αυτές που μας συνήθισε στα πλείστα φετινά του ματς. Ήταν φυσικά άτυχος, αφού είχε δοκάρι τόσο πριν το γκολ της Ανόρθωσης όσο και μετά την ισοφάριση. Και εφόσον θα έμπαινε μπροστά στο σκορ η διαχείριση θα ήταν διαφορετική. Χάθηκαν δύο βαθμοί αλλά δεν ήρθε η καταστροφή. Οφείλει να δει τη συνέχεια και το καλεντάρι είναι βολικό αφού παίζει δύο εντός έδρας ματς κόντρα σε Ακρίτα και Ε.Ν. Ύψωνα. Είναι λοιπόν στα πόδια του να κερδίσει και να αξιοποιήσει τους χαμένους βαθμούς των άλλων συνδιεκδικητών στα ντέρμπι.

Στο μεταξύ, με τραυματισμό αποχώρησαν οι Γκομίς και Καλούλου και η σοβαρότητά της κατάστασής τους θα φανεί μέσα στο επόμενο 48ωρο. Ο πρώτος είναι πίσω σε απόδοση, δεν παύει όμως να είναι μία ποιοτική μονάδα και πολύτιμο γρανάζι.

 

