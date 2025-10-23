Η EuroLeague «τελείωσε» τον Νίκολιτς με 25 λέξεις

Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς, που σφυρίζει αγώνες της EuroLeague και της Αδριατικής Λίγκας, συνελήφθη στο Βελιγράδι ως ύποπτος για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, γνωστή ως Vracarci.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές: «Ένας διαιτητής μπάσκετ της EuroLeague με τα αρχικά U.N. συνελήφθη στο Βελιγράδι. Κατά τη διάρκεια έρευνας στο διαμέρισμά του, βρέθηκαν μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και ένα ρολόι. Υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί τον οικονομικό υποστηρικτή των δραστηριοτήτων αυτής της ομάδας».

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε ότι ο Ούρος Νίκολιτς τίθεται σε προσωρινή αναστολή από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball

«Μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από τις σερβικές αρχές, η Euroleague Basketball επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς τίθεται σε προσωρινή αναστολή από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball, έως ότου ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική έρευνα της Euroleague Basketball».

