Ευρωλίγκα: Πέμπτη χωρίς «αιώνιους» αλλά με μάχη Ιτούδη-Σπανούλη

Τι κι αν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός δεν αγωνίζονται σήμερα; Το πρόγραμμα της Πέμπτης για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Η αναμέτρηση που δεσπόζει λόγω και του ελληνικού «εμφυλίου» στους πάγκους είναι αυτή ανάμεσα σε Χάποελ Τελ Αβίβ και Μονακό, που θα γίνει στη Σόφια. Ο Δημήτρης Ιτούδης δεν έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Μαντάρ και Καμπόκλο, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης δεν υπολογίζει στον Γιοάν Μακουντού.

Σημαντική είναι και η μονομαχία της Μπαρτσελόνα με την Ζαλγκίρις. Νούνιεθ, Λαπροβίτολα και Μπριθουέλα είναι νοκ άουτ για τους «μπλαουγκράνα», ενώ ο Γκιεντράιτις θα λείψει από τους Λιθουανούς.

Η Βιλερμπάν χωρίς Ερτέλ, Χάρισον και Τζάκσον φιλοξενεί την Ντουμπάι BC που έχει εκτός τους Αβράμοβιτς και Ζαϊτέ, αλλά και αμφίβολους τους Μέισον, Μούσα και Σανλί.

Η Αρμάνι Μιλάνο με νέο πρόσωπο τον Νέιτ Σέστινα αλλά δίχως τους ΛεΝτέι και Νίμπο αναμετράται με τη Βαλένθια, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας είναι αποδεκατισμένος χωρίς Κέιναν, Κάρτερ, Ριβέρο, Γκρέιαμ και Μπολομπόι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τετάρτη 22/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης92-91

Πέμπτη 23/10

20:30 Βιλερμπάν-Ντουμπάι BC (Novasports 6)

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό (Novasports 4)

21:30 Μπαρτσελόνα-Ζαλγκίρις Κάουνας (Novasports Prime)

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια (Novasports 5)

22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια (Novasports Start)

Παρασκευή 24/10

20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε (Novasports 5)

21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός AKTOR (Novasports 4)

21:30 Παρτίζαν-Παρί (Novasports Start)

21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός (Novasports Prime)