ΦΩΤΟΣ: Συνελήφθη διαιτητής της Euroleague – Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο διαμέρισμα του

Ο Σέρβος διαιτητής Ούρος Νίκολιτς, που έχει σφυρίξει σε Euroleague και ABA League, συνελήφθη για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση «Vracarci», κατηγορούμενη για σοβαρά αδικήματα.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σερβία η είδηση της σύλληψης του γνωστού διαιτητή Ούρος Νίκολιτς (40 ετών), ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση. Ο Νίκολιτς, γνωστός στους φιλάθλους της Ερυθρού Αστέρα και τακτικός διαιτητής σε διοργανώσεις όπως η Euroleague, η ABA League και το σερβικό πρωτάθλημα (KLS), συνελήφθη χθες σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των σερβικών Μέσων, η αστυνομία πραγματοποίησε επιχείρηση κατά της ομάδας «Vracarci», η οποία κατηγορείται για σοβαρά εγκλήματα. Ο Νίκολιτς συνελήφθη μαζί με άλλα δέκα άτομα και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα για Οργανωμένο Έγκλημα.

Παρελθόν με έντονες αντιδράσεις και επεισόδια

Ο Ούρος Νίκολιτς δεν είναι άγνωστος στους μπασκετικούς κύκλους, καθώς στο παρελθόν έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών επεισοδίων και διαμαρτυριών από ομάδες και φιλάθλους.

Το 2025, ο Νίκολιτς είχε αποβάλει από το γήπεδο την μπασκετική θρυλική μορφή Ίβο Ντάνεου, έναν από τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους παίκτες όλων των εποχών και Παγκόσμιο Πρωταθλητή με την πρώην Γιουγκοσλαβία. Το περιστατικό συνέβη στο τελικό της Δεύτερης ABA League μεταξύ Ίλιριας και Βοσνίας Σαράγεβο, στο ιστορικό γήπεδο Τίβολι της Λιουμπλιάνα, όπου η Γιουγκοσλαβία είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο το 1970.

Ο 87χρονος τότε Ντάνεου είχε δηλώσει μετά το ματς: «Απλώς είπα και έδειξα ότι υπήρξαν βήματα. Ο φίλος μου του είπε “είσαι κλέφτης”, και τότε μας έβγαλαν και τους δύο από την αίθουσα».

Επεισόδιο με Ερυθρό Αστέρα και κατεστραμμένα αποδυτήρια

Το 2021, ο Ερυθρός Αστέρας είχε ζητήσει από την ABA League την πειθαρχική τιμωρία του Νίκολιτς και του τότε παρατηρητή Μίλαν Κρνέτα, μετά από σοβαρό επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε στο ματς με τη Cedevita Olimpija.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του συλλόγου, η ομάδα ενημερώθηκε μέσω της αστυνομίας και των υπευθύνων των εγκαταστάσεων «Tasmajdan» και «Aleksandar Nikolic» πως η διαιτητική αίθουσα είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε καταθέσει επίσημο αίτημα για έρευνα, συνοδευόμενο από βίντεο 20 δευτερολέπτων, ζητώντας τη διερεύνηση και την τιμωρία όλων των εμπλεκομένων.

Υπόθεση που συγκλονίζει το σερβικό μπάσκετ

Η σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη σερβική κοινή γνώμη, καθώς πρόκειται για έναν διαιτητή με πολυετή παρουσία σε διεθνές επίπεδο. Ο ίδιος ήταν γνωστός για τη συμμετοχή του σε κορυφαίους αγώνες Euroleague και ABA League, αλλά και για τις συχνές του εμπλοκές σε επεισόδια και διαμάχες.

Ο Νίκολιτς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της Εισαγγελίας Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις αρχές να διερευνούν τον ρόλο και το βαθμό εμπλοκής του στη δράση της ομάδας «Vracarci».

sport-fm.gr