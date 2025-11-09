ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στραβοπάτησε η Ρεάλ

Στραβοπάτησε η Ρεάλ

Η Ρεάλ έφυγε από το Εστάντιο ντε Βαγιέκας με τον βαθμό της ισοπαλίας, καθώς έμεινε ισόπαλη 0-0 με τη Ράγιο Βαγεκάνο για τη 12η αγωνιστική της La Liga.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 3ο λεπτό με ένα μακρινό σουτ του Γκιουλέρ, χωρίς ωστόσο να ανησυχήσουν τον Μπατάγια, ο οποίος απέκρουσε άνετα.

Στο 15′ ο Μπέλιγχαμ έβγαλε την κάθετη στην πλάτη της άμυνας, βρήκε τον Εμπαπέ, όμως ο Μπατάγια μάζεψε την μπάλα. Πέντε λεπτά αργότερα χρειάστηκε η μεγάλη επέμβαση του Κουρτουά στο σουτ του Ράτσιου για να παραμείνει ανέπαφη η εστία της Ρεάλ.

Οι μερένγκες απάντησαν με δύο μεγάλες φάσεις σε ένα λεπτό. Αρχικά, άγγιξαν το γκολ στο 22′, με τον Μπατάγια να αποκρούει σωτήρια το σου του Βινίσιους μέσα από την περιοχή και στο 23′ η κεφαλιά του Ασένθιο, πέρασε δίπλα από το δοκάρι της Ράγιο.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι έφτασαν πολύ κοντά στο να ανοίξουν το σκορ στο 5-‘, ο Εσπίνο έκανε το γύρισμα στο πρώτο δοκάρι, όμως έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών του Κουρτουά.

Ο Γκιουλέρ απείλησε δύο λεπτά μετά, αλλά το σουτ του Τούρκου πέρασε για λίγο άουτ, όπως και του Εμπαπέ στο 60’. Παρά τις ευκαιρίες, ωστόσο καμία από τις δύο ομάδες δεν βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με αποτέλεσμα να μείνουν στο 0-0.

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΕΚΑΝΟ: Μπατάγια, Ράτσιου, Λεζέν, Μεντί, Τσαβαρία, Ντίας, Σις, Λόπεθ, Παλαθόν, Ντε Φρούτος, Γκαρθία

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένσιο, Χάουσεν, Καρέρας, Ντίας, Γκιουλέρ, Καμαβινγκά, Βινίσιους, Μπέλιγχαμ, Εμπαπέ

 

Πηγή: sport24.gr

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη