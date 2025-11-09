ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιαννακόπουλος: «Στοχοποιείται ο Αταμάν που δεν έχει δει ακόμη την ομάδα του πλήρη – Να δείξουν την αξία τους όλοι»

Γιαννακόπουλος: «Στοχοποιείται ο Αταμάν που δεν έχει δει ακόμη την ομάδα του πλήρη – Να δείξουν την αξία τους όλοι»

Διαβάστε τι έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο προφίλ του στο instagram…

Ένα ξεκάθαρο μήνυμα με το οποίο δείχνει την απεριόριστη εμπιστοσύνη του αλλά και στήριξή του στον Εργκίν Αταμάν έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ενός story του στο instagram.

O ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR την ίδια στιγμή, απευθύνεται και στους παίκτες της ομάδας επισημαίνοντας πως ό,τι έχουν ζητήσει το έχουν πάρει και θα πρέπει να «δείχνουν και εντός παρκέ την αξία τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου…

 

«Bρίσκοντας χρόνο να διαβάσω το τι λέγεται από Παναθηναϊκούς στο διαδίκτυο... Βλέπω να στοχοποιείται ένας άνθρωπος που ακόμα δεν έχει δει την ομάδα του να παίζει πλήρης ή έστω κοντά σε αυτό.Έχουμε την γκίνια να τραυματίζονται όλα τα πενταρια (θα πάρουμε όμως όσα χρειαστεί).Έχοντας τους καλύτερους κοντούς στην Ευρώπη ώστε να παίζει πάντα αυτός που είναι σε μέρα, αντί να ασχολούνται με το πώς θα παίξουν ΚΑΙ για τους ψηλούς κοιτάει ο καθένας την πάρτη του και την γκρίνια του.Ο καθένας είναι υπό των περιστάσεων είτε από αλαζονεία ειτε από αδιαφορία είτε από εγωισμό είτε είτε...Όταν ο καθένας ψηλός, κοντός ή και μεσαίος ζήτησε αυτά που ζήτησε, είτε σε λεφτά είτε σε συνθήκες, τα πήρε εντός δευτερολέπτων καλό θα είναι να δείχνουν και εντός παρκέ την αξία τους.Όσο για τον φίλαθλο οπαδό που λέει ό,τι λέει και δεν έχει δει πλήρη την ομάδα, μήπως εκείνος την έχει δει πλήρη;;;In #AMANAMANITRUSTΑπό εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση ψυχραιμία και την ταπεινότητα ανάγκης απόδειξης στα νούμερα ότι είσαι ο βασιλιάς.Από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή... άκου τον... ξέρει αυτός.ΚΟΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

 

sportfm.gr

EUROLEAGUE

