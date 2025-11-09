ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ασταμάτητος Λεβαδειακός: Προσπέρασε τον Ολυμπιακό και πλέον έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος!

Δημοσιευτηκε:

Εντυπωσιακός Λεβαδειακός, με τα πέντε γκολ που έβαλε στον Πανσερραϊκό έφτασε τα 26 συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας τον Ολυμπιακό και έχοντας πλέον την καλύτερη επιθετική συγκομιδή!

Ασταμάτητος επιθετικά ο Λεβαδειακός!

Η ομάδα της Βοιωτίας αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της Stoiximan Super League ως τώρα στη σεζόν, εντυπωσιάζοντας με την σταθερά εξαιρετική της απόδοση και παραμένοντας στα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα!

Μάλιστα, με τα πέντε γκολ που έβαλε στην εντός έδρας επιβλητική νίκη του επί του Πανσερραϊκού, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έφτασε τα 26 γκολ συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας τα 223 του πρωτοπόρου Ολυμπιακού και έχοντας πλέον την καλύτερη επιθετική συγκομιδή!

Κατηγορίες

Ελλαδα

