Μία αλλαγή... από τη νίκη στην 11άδα της Ανόρθωσης με Πάφο FC

Μετά την πρώτη της νίκη (επί της Ε.Ν. Ύψωνα) η Ανόρθωση αντιμετωπίζει απόψε την Πάφο FC, θέλοντας να πετύχει και ένα μεγάλο αποτέλεσμα.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια στο αρχικό σχήμα έκανε μία αλλαγή, με τον Ευαγόρα Χαραλάμπους να παίρνει τη θέση του Βούκιτς, ο οποίος όπως γνωστοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης τέθηκε εκτός αποστολής.

Η ενδεκάδα: Παναγή, Αρτυματάς, Κίκο, Σένσι, Αμποαγκί, Σεργίου, Μπέργκστρομ, Σόσα, Φουρτάδο, Χαραλάμπους, Μπεζούς.