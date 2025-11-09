Τρίποντο με αρκετό άγχος για την ΑΕΚ

Νίκησε απουσίες, κόπωση και… την ψυχωμένη Ομόνοια Αραδίππου η ΑΕΚ (1-0), η οποία διατηρήθηκε σ’ επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας και πάει με ηρεμία στην διακοπή του πρωταθλήματος έπειτα από ένα ιδιαίτερα κοπιαστικό πρόγραμμα που είχε τις προηγούμενες εβδομάδες σε Κύπρο και Ευρώπη. Δύσκολη, αγχωτική, αλλά δίκαιη η νίκη της ΑΕΚ, που ζήτησε περισσότερο τη νίκη.

Οι κιτρινοπράσινοι τα βρήκαν μπαστούνια απέναντι στην καλά οργανωμένη μεσοαμυντικά ομάδα της Αραδίππου, ωστόσο βρήκαν τη λύση από τα έντεκα βήματα με την εύστοχη εκτέλεση του Μιλίσεβιτς (1-0 στο 71΄). Αυτό είναι το 5ο φετινό γκολ του Βόσνιου κεντρικού αμυντικού από το σημείο του πέναλτι. Η ΑΕΚ κρατά μόνο τους τρεις πολύτιμους βαθμούς απ’ αυτό το παιχνίδι, αφού ήταν φανερά επηρεασμένη από τις απουσίες κομβικών της ποδοσφαιριστών και ως εκ τούτου η απόδοσή της δεν έφθασε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Το ψεσινό στην «Αρένα» θύμισε πολύ τον αγώνα της περασμένης Πέμπτης εναντίον της Αμπερτίν. Η ΑΕΚ διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων σχεδόν σ’ όλο το 90λεπτο, έφτιαξε ευκαιρίες, είχε δύο δοκάρια στο πρώτο 45λεπτο με τους Ιβάνοβιτς και Ανγκιέλσκι, της έλειψε όμως (ξανά) η ουσία στην τελική προσπάθεια.

Τα Περιστέρια έπαιξαν φιλότιμα, έδειξαν καλά στοιχεία όσον αφορά την ανασταλτική τους λειτουργία και αν συνεχίσουν με παρόμοιες εμφανίσεις, τότε θα δώσουν με αξιώσεις τη δική τους μάχη για τη σωτηρία. Στα τελευταία στάδια του αγώνα η Ομόνοια Αρ. βγήκε από το καβούκι της, άγχωσε τους γηπεδούχους κυνηγώντας την ισοφάριση, δεν είχε όμως τις κατάλληλες επιθετικές λύσεις. Ίσως να άργησαν οι φιλοξενούμενοι να διεκδικήσουν κάτι απ’ αυτό το παιχνίδι.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

70 ' - ΓΚΟΛ. 1-0. Με εύστοχη εκτέλεση του Μιλίτσεβιτς, η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

26'- ΔΟΚΑΡΙ. Μετά από σέντρα του Ναλί ο Ανγκιέλσκι έκανε την κεφαλιά με τη μπάλα να πηγαίνει στο οριζόντιο δοκάρι

20' - ΔΟΚΑΡΙ. Ο Ιβάνοβιτς έκανε το σουτ, ο Κόστιτς βρήκε τη μπάλα που χτύπησε και στο δοκάρι προτού πάει κόρνερ

13' - Σουτ από τον Ανγκιέλσκι, πάει λίγο έξω η μπάλα

1'- Έναρξη του αγώνα

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 66΄ Ρομπέρζ, 72΄ Μιλίτσεβιτς (3η) / 16΄ Χαβέλκα, 32΄ Φομπά, 64΄ Τζορτζίνιο, 69΄ Κανό

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Ιωάννου (77΄ Μιραμόν), Νάλι (58΄ Ρούμπιο), Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Σουάρες (77΄ Λέδες), Πονς, Ναούμ (86΄ Γκονζάλες), Χάιρο, Ιβάνοβιτς, Ανγκιέλσκι (77΄ Μπάγιτς)

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.: Κόστιτς, Φομπά, Ρινγκ, Βανμούλεν, Θελάντερ, Τζορτζίνιο, Χαβέλκα (87 Φατάι), Πολυκάρπου (67΄ Γεωργίου), Ποντικός (67΄ Κανό), Ροντρίγκες (56΄ Έντουαρτς), Γιανσανέ

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη