MVP της 9ης αγωνιστικής ο μαγικός Μάικ Τζέιμς

Ο Μάικ Τζέιμς έκανε εκπληκτική εμφάνιση για τη Μονακό στη δύσκολη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, κερδίζοντας το βραβείο του πολυτιμότερου της 9ης αγωνιστικής της Euroleague.

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Μονακό επιβλήθηκε 112-107 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Μάικ Τζέιμς να κάνει μυθική εμφάνιση.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 34 πόντους, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Κάπως έτσι, αναδείχθηκε MVP της 9ης αγωνιστικής της Euroleague, ξεπερνώντας στο... νήμα τον Ελάιτζα Μπράιαντ των 36 βαθμών στη νίκη της Χάποελ επί της Dubai BC.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί, ότι μετά από αυτό το παιχνίδι, ο Μάικ Τζέιμς έγινε ο κορυφαίος παίκτης σε συνολικό PIR στην ιστορία της Ευρωλίγκας, ξεπερνώντας τον Ναντό Ντε Κολό. Πλέον, είναι ο πρώτος σε πόντους αλλά και σε αξιολόγηση στη διοργάνωση, αποδεικνύοντας πόσο σπουδαίος παίκτης είναι.

 

Διαβαστε ακομη